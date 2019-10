Nordic Nanovector til værs på Oslo Børs

Oslo Børs faller tilbake i åpningen tirsdag.

Etter drøye 20 minutters handel står hovedindeksen i 900,47, opp 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 507 millioner kroner.

Oljeprisen

Tirsdag morgen er Brent-oljen ned 0,68 prosent til 68,55 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,05 prosent til 62,24 dollar fatet.

Da Oslo Børs stengte før helgen ble imidlertid Nordsjøoljen omsatt for 60,29, noe som betyr at prisen er opp drøye 13,0 prosent etter droneangrepet Saudi-Arabia, som slo ut halvparten av landets oljeproduksjon.

Mandag var oljeprisen på det meste opp knappe 20 prosent til 71,95 dollar fatet.

– Dette er den største oljeproduksjonsforstyrrelsen basert på en enkelthendelse i historien og en av de største oljeprisoppgangene, sa oljeekspert og sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, Thina Saltvedt, mandag.

Mandag bidro angrepet til en verdiøkning på 40 milliarder i 15 selskaper i olje- og oljeservicesektoren på Oslo Børs.

– Kursreaksjonene mandag har vært som anslått og vi venter at oppturen fortsetter, både for oljeprisen og oljeaksjer, sier Nadia Martin Wiggen, partner og oljeanalytiker i Pareto Securities, til Finansavisen.

Equinor klatrer tirsdag morgen 1,40 prosent til 184,45 kroner, mens Aker BP stiger 2,66 prosent til 281,80 kroner og DNO styrkes 1,70 prosent til 14,67 kroner.

Førstnevnte har ifølge Oljedirektoratet, som operatør for utvinningstillatelse 942, gjort et gassfunn i Ørn-prospektet sør for Marulk-feltet i Norskehavet.

Fyker opp

Biotek-aksjen Nordic Nanovector er dagens hittil største vinner med en oppgang på 24,37 prosent til 38,38 kroner. Aksjen er foreløpig dagens tredje mest omsatte.

Selskapet avholder tirsdag en R&D-dag. I den forbindelse melder de blant annet at den målrettede 2b paradigme-studien, for bruk av Betalutin til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og tilbakefall eller manglende respons, fortsetter ved 83 klinikker i 24 land.

Også Merkur Market-noterte Zenith Energy er høyt på listen tirsdag, og aksjen stiger 8,80 prosent.

Selskapet kunne i morges melde at de har redusert sin kortsiktige gjeld med rundt 2.175.000 dollar i løpet av de siste 14 månedene.

Prosafe stiger 1,08 prosent til 9,50 kroner, etter at selskapet tidligere i dag meldte at de nå ber om tre uker ekstra til å vurdere fusjon.

Også Q-Free klatrer, og er opp 6,06 prosent til 7,00 kroner, etter å ha signert en avtale får levering av et større antall lisenser for sin Intrada Automated License Plate Recognition-programvare (ALPR) til en kunde i USA.

Flyaksje i rødt

Obligasjonseierne i Norwegian meldte mandag at de har godkjent de foreslåtte endringene i sine to usikrede obligasjoner NAS07 og NAS08.

Nærmere bestemt har 89,8 prosent har stemt for endringene i NAS07, mens 99,6 prosent har stemt for i NAS08.

Den viktigste endringen er at obligasjonene går fra å være usikret til å bli sikret med attraktive avgang- og landingsrettigheter på Gatwick Airport i London.

Nyheten sendte aksjen opp 2,33 prosent i går. I dag snur imidlertid aksjen ned, og den faller nå 4,05 prosent til 38,39 kroner.