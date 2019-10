Oslo Børs faller i takt med oljeprisen

Pilen peker ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen faller 0,75 prosent til 892,78.

Rett etter lunsjtider er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,3 milliarder kroner.

Fokus i markedet retter seg fortsatt inn mot kommunikasjonen omkring angrepene mot oljeinstallasjonene i Saudi-Arabia i helgen samt en rekke rentebeslutninger, deriblant fra Norges Bank og Fed, denne uken.

Likvide aksjer som Norsk Hydro og Norwegian faller henholdsvis 3,16 og 5,32 prosent, mens Mowi går mot markedet og stiger 1,31 prosent.

Oljeprisen

Tirsdag er brent-oljen ned 1,71 prosent til 67,83 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,84 prosent til 61,74 dollar fatet.

Mandag var oljeprisen på det meste opp knappe 20 prosent til 71,95 dollar fatet.

Oppgangen har kommet som følge av droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Ørkenlandet har blitt tvunget til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Mandag var kommunikasjonen at om lag halvparten av produksjonen kunne være tilbake allerede på ukens første dag, men så skjedde ikke. Hvorvidt deler av produksjonen vil være tilbake tirsdag fremstår usikkert.

De om lag 2,9 millioner fatene som tidligere har vært kommunisert ute av produksjon i uker blir nå kommunisert ute i uker til måneder.

Saudi-Arabia har drøye 200 millioner fat om dagen på lager, noe som tilsvarer 26-27 dager med normaleksport fra landet. I tillegg har USA strategiske lagre på om lag 645 millioner fat, men også kommersielle lagre på om lag 416 millioner fat.

IEAs rundt 30 medlemsland er forpliktet til å holde strategiske reserver (inkluderer både offentlige og industrielle lagre) på 90 dagers netto import.

Det er derfor ingen umiddelbar krise i oljemarkedet, men ifølge oljeekspert Trond Omdahl er det sannsynlig at oljeprisen vil gå over 70 dollar fatet om ikke produksjonsfasilitetene er fullt operative igjen før om to måneder.

Equinor og Aker BP faller henholdsvis 0,16 og 2,37 prosent. DNO trekker seg tilbake 1,66 prosent.

Yara

Swedbank høyner ifølge en oppdatering kursmålet på Yara til 420 kroner fra tidligere 353 kroner, og gjentar sin hold-anbefaling.

Meglerhuset peker på at med cirka 75 prosent av produksjonen i Europa, så har selskapet vesentlig forbedret sin kostnadsposisjon i 2019 gjennom fallende gasspriser.

Aksjen faller 1,01 prosent til 391,00 kroner.

Storebrand

Swedbank oppgraderer samtidig sin anbefaling på Storebrand til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling.

Kursmålet høynes til 73 kroner fra tidligere 66 kroner.

Meglerhuset tror at solvensgraden er mye mer motstandsdyktig enn hva markedet tror, at det ordinære utbyttet er veldig sikkert og ytterligere utdeling kan starte etter 2021.

Aksjen faller 2,61 prosent til 55,96 kroner.

Equinor

Equinor og partnerne startet 16. september produksjonen fra gass- og kondensatfeltet Utgard, som ligger i både norsk og britisk del av Nordsjøen, skriver Equinor selv på sine hjemmesider.

Prosjektet leveres uten alvorlige personskader, før plan og 25 prosent (900 millioner kroner) under kostnadsestimat.

Utvinnbare ressurser fra Utgard er estimert til 40 millioner fat oljeekvivalenter og på platå vil den daglige produksjonen være rundt 43.000 fat oljeekvivalenter.

Polarcus

Sparebank 1 Markets har oppgradert Polarcus fra nøytral til kjøp, går det frem i en oppdatering tirsdag.

Kursmålet høynes fra 1,40 til 1,70 kroner.

Aksjen stiger 0,16 prosent til 1,28 kroner.

Ice Group

Ice Group har gitt DNB Markets og Pareto Securities mandat til å gjennomføre møter med obligasjonsinvestorer, går det frem av en børsmelding.

Selskapet vurderer å utstede en senior usikret obligasjon på minst 500 millioner kroner, med fire års løpetid og flytende rente.

Nettoprovenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Aksjen stiger 0,88 prosent til 23,00 kroner.

Nordic Nanovector

Nordic Nanovectors skal tirsdag avholde en R&D-dag. I den forbindelse melder selskapet at den målrettede 2b paradigme-studien for bruk av Betalutin til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og tilbakefall eller manglende respons, fortsetter ved 83 klinikker i 24 land.

Selskapet melder også at medianvarighet for LYMRIT 37-01 var på 13,6 måneder for alle respondenter og 32,0 måneder for fullførte respondenter.

Aksjen stiger 17,95 prosent til 36,40 kroner.