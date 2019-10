Melding fra Saudi-Arabia sendte Oslo Børs rett ned

Pilen pekte nedover på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen endte ned 1,01 prosent til 890,41.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,6 milliarder kroner.

Markedet venter i spenning på Feds rentebeslutning onsdag, samt Norges Banks rentedom torsdag.

Likvide aksjer som DNB og Frontline falt henholdsvis 2,87 og 6,70 prosent, mens Mowi gikk i mot markedet og klatret 2,28 prosent.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 65,28 dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 3,87 prosent.

WTI-oljen handlet for 59,54 dollar, ned 5,34 prosent.

Den kraftige oljeprisoppgangen siden forrige uke har kommet som følge av droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag. Ørkenlandet har blitt tvunget til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Mandag var kommunikasjonen fra Saudi-Arabia at om lag halvparten av produksjonen kunne være tilbake allerede på ukens første dag. Videre har konsensus vært at det resterende produksjonsbortfallet vil vare i måneder og ikke uker.

Tirsdag kunne Reuters melde at produksjonen vil komme raskere tilbake enn tidligere antatt. Full produksjon vil, ifølge nyhetsbyrået, være tilbake innen de neste 2-3 ukene. Saudi-Arabia skal være nær ved å ha gjenopprettet 70 prosent av den nedstengte produksjonen på 5,7 millioner fat per dag.

Oljeprisen falt om lag 2,5 dollar rett etter at nyheten ble kjent.

Oljemarkedet retter fokus mot prins Abdulaziz bin Salmans pressekonferanse om angrepene og veien videre kl. 19.15 norsk tid.

Equinor og Aker BP falt henholdsvis 1,96 og 6,27 prosent. DNO trakk seg tilbake 4,89 prosent.

Norwegian

Norwegian-aksjen var på det meste ned nær 6,50 prosent tirsdag, men endte allikevel opp 3,97 prosent til 41,60 kroner.

Kursen snudde etter at den spanske avisen Okdiario meldte at selskapet pynter seg for IAG.

Den spanske avisen skrev at «kilder fra sektoren» peker på at utsettelsene i obligasjonslånene var en av forbeholdene IAG hadde satt krav om for å legge inn bud på Norwegian.

Kilder skal ha indikert overfor Okdiario at JPMorgan fungerer som rådgiver for IAG, og at det skal være snakk om en verdsettelse på 70-85 kroner per aksje.

Det er verdt å merke seg at flere spanske aviser har tidligere presentert nyheter rundt et eventuelt IAG-oppkjøp av Norwegian der konsernledelsen i Norwegian har benektet ryktene i etterkant.

Nordic Nanovector

Nordic Nanovectors avholdt tirsdag en R&D-dag. I den forbindelse meldte selskapet at den målrettede 2b paradigme-studien for bruk av Betalutin til behandling av pasienter med lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom (FL) og tilbakefall eller manglende respons, fortsetter ved 83 klinikker i 24 land.

Selskapet meldte også at medianvarighet for LYMRIT 37-01 var på 13,6 måneder for alle respondenter og 32,0 måneder for fullførte respondenter. I desember 2018 ble det rapportert om henholdsvis 9,0 måneder og 20,7 måneder.

For Archer-1 skal det være 100 prosent samlet responsrate i den første pasientgruppen i fase 1b-studien av Betalutin + rituximab.

Aksjen endte dagen opp 15,81 prosent til 35,74 kroner.

Yara

Swedbank høynet kursmålet på Yara til 420 kroner fra tidligere 353 kroner, og gjentok sin hold-anbefaling, ifølge en oppdatering tirsdag.

Meglerhuset peker på at med cirka 75 prosent av produksjonen i Europa, så har selskapet vesentlig forbedret sin kostnadsposisjon i 2019 gjennom fallende gasspriser.

Aksjen falt 1,14 prosent til 390,50 kroner.

Storebrand

Swedbank oppgraderte samtidig sin anbefaling på Storebrand til en kjøpsanbefaling fra en tidligere hold-anbefaling.

Kursmålet ble høynet til 73 kroner fra tidligere 66 kroner.

Meglerhuset tror at solvensen er mye mer motstandsdyktig enn hva markedet tror, at det ordinære utbyttet er veldig sikkert og ytterligere utdeling kan starte etter 2021.

Aksjen trakk seg tilbake 2,05 prosent til 56,28 kroner på Oslo Børs tirsdag.

Prosafe

Jesper K. Andresen, konsernsjef i Prosafe, har tirsdag kjøpt 51.591 aksjer i boligriggselskapet til en gjennomsnittlig kurs på 9,602 kroner.

Andresen la dermed om lag 495.000 kroner på bordet for aksjene.

Etter transaksjonen eier konsernsjefen 84.067 aksjer i Prosafe.

Boligriggselskapet er i en fusjonsprosess med Floatel, men i går kom meldingen om at Konkurransetilsynet vurderer å stoppe sammenslåingen.

Aksjen klatret 7,45 prosent til 10,10 kroner på Oslo Børs.

Flex LNG

Øystein M. Kalleklev, administrerende direktør i Flex LNG, har kjøpt 5.000 aksjer i selskapet til en pris på 88,10 kroner.

Det ble dermed lagt om lag 440.000 kroner på bordet for aksjene.

Etter transaksjonen sitter Kalleklev på 35.000 aksjer i Flex LNG, og har opsjoner på ytterligere 60.000 aksjer.

Aksjen endte dagen ned 2,88 prosent til 87,60 kroner.

Polarcus

Sparebank 1 Markets har oppgradert Polarcus fra nøytral til kjøp, ifølge en oppdatering tirsdag.

Kursmålet høynes fra 1,40 til 1,70 kroner.

Aksjen falt 2,97 prosent til 1,24 kroner på Oslo Børs.