Lakseaksjer tynger Oslo Børs – solaksje fyker rett opp

Oslo Børs falt i åpningen onsdag, men har nå snudd opp.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 894,44, opp 0,45 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 612 millioner kroner.

Mye av fokuset er nå på Federal Reserves rentedom, som kommer i kveld. Der er det ventet at styringsrenten vil kuttes 0,25 prosentpoeng, noe som i så fall vil bli den andre rentenedsettelsen hittil i år. Her hjemme er det tid for nytt rentemøte i morgen.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,19 til 64,67 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,05 prosent til 59,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid uttalte Saudi-Arabias nye energiminister prins Abdulaziz bin Salman at produksjonen vil være tilbake som normalt innen utgangen av september.

Dermed kommer produksjonen tilbake mye kjappere enn mange hadde fryktet, noe som tirsdag sendte oljeprisen kraftig tilbake.

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at Saudi-Arabia vil oppfylle alle sine leveringsforpliktelser ved å «trekke fra råoljelagrene», samtidig som at de har fått tilbake «mer enn halvparten av produksjonen som gikk tapt i terroristangrepet».

«Energiministerens tidslinje for en «maksium bærekraftig kapasitet» støttet tidligere rapporter om en delvis gjenopprettelse i de neste to ukene og en full gjenopprettelse innen to måneder», skriver meglerhuset.

Pareto trekker ifølge nyhetsbyrået også frem at en stor del av produksjonsproblemene vil være løst innen slutten av september, med ytterligere en millioner oljefat av kapasitet gjenopprettet innen slutten av november, og at Saudi-Arabia vil pumpe 9,8 millioner oljefat i oktober.

Equinor stiger 0,70 prosent til 179,55 kroner, mens Aker BP stiger 2,06 prosent til 262,60 kroner. DNO er opp 2,19 prosent til 14,02 kroner.

Laksestank

Lakseaksjene faller markant på Oslo Børs onsdag morgen, etter melding om at lakseprisen er i utforbakke. Sjømatindeksen faller 2,40 prosent.

Mowi er dagens hittil mest omsatte, med et volum på 113 millioner kroner, og faller 1,42 prosent til 207,70 kroner.

SalMar er ned 2,94 prosent til 395,70 kroner, mens Lerøy svekkes 2,93 prosent til 54,40 kroner. Grieg Seafood faller hele 4,61 prosent til 105,50 kroner.

Bakkafrost er ned 0,78 prosent til 512,00 kroner, mens Austevoll Seafood faller tilbake 3,12 prosent til 86,80 kroner.

Høyner vekstmål

Scatec Solar avholder i dag kapitalmarkedsdag i Oslo, og legger der frem høyere vekstmål. Vekstmålet økes med 1 GW til 4,5 GW i drift og under byggingen innen utgangen av 2021.

Solaksjen er en av dagens hittil største vinnere, og klatrer 6,20 prosent til 113,10 kroner på høyt volum.