Handelsbanken-økonom: Prises inn 100 prosent sannsynlighet for rentekutt

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets retter onsdag blikket mot Fed, som annonserer sin pengepolitiske beslutning klokken 20.00 norsk tid.

I juli kuttet som kjent Fed renten, men sentralbanken ble likevel ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov tolket noe haukeaktig, da sentralbanksjef Jerome Powell indikerte at dette kuttet ikke nødvendigvis var det første i rekken av flere rentekutt.

«Men over sommeren dro handelskrigen mellom USA og Kina seg mer til, og markedsturbulensen tiltok. Og på sentralbankkonferansen i Jackson Hole sa Powell at Fed sto klare til å kutte renten videre om nødvendig», skriver Gonsholt Hov i morgenrapporten onsdag.

Han mener det nå er bredt forventet at Fed kutter styringsrenten i dag.

«Veksten i den amerikanske økonomien ser nemlig ut til å være på vei ned, og det er nå også en tydelig tendens til svakere sysselsettingsvekst i USA», påpeker seniorøkonomen.

Kjerneinflasjonen i USA ser ut til å ha sluttet å falle over sommeren, men målt ved Feds foretrukne mål, PCE kjerne, er underliggende inflasjon på kun 1,6 prosent.

«Markedsaktørene priser altså inn 100 prosent sannsynlighet for at det kommer et rentekutt i kveld. Og videre fremover ventes ytterligere 2-3 rentekutt innen utløpet av neste år», lyder det fra Gonsholt Hov.

Han mener det mest spennende i kveld blir å se hva Fed vil signaliserer av rentekutt fremover, og hva den ser for seg av økonomisk vekst og inflasjon i den amerikanske økonomien.