Det går ikke upåaktet hen at Øystein Stray Spetalen kjøper aksjer i Okeanis Eco Tankers

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 896,96 poeng, opp 0,73 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Telenor og Yara klatrer henholdsvis 1,83 prosent, 1,78 prosent og 1,31 prosent.

Mye av fokuset er nå på Federal Reserves rentedom, som kommer i kveld. Der er det ventet at styringsrenten vil kuttes 0,25 prosentpoeng, noe som i så fall vil bli den andre rentenedsettelsen hittil i år. Her hjemme er det tid for nytt rentemøte i morgen.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 64,11 dollar, ned 0,68 prosent.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid uttalte Saudi-Arabias nye energiminister prins Abdulaziz bin Salman at produksjonen vil være tilbake som normalt innen utgangen av september.

Dermed kommer produksjonen tilbake mye kjappere enn mange hadde fryktet, noe som tirsdag sendte oljeprisen kraftig tilbake.

Equinor stiger 0,77 prosent til 179,65 kroner.

Okeanis Eco Tankers

Øystein Stray Spetalen har blitt en av Okeanis Eco Tankers' største aksjonærer med 286.433 aksjer. I onsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at rederiet blir ansett som en oppkjøpskandidat.

– Spetalen er jo ekstremt dyktig til å treffe med timingen i sykliske bransjer – både opp og ned, sier Pareto Securities' shippinganalytiker Eirik Haavaldsen til Finansavisen.

Det går ikke upåaktet hen på Oslo Børs hvor aksjen stiger 5,84 prosent til 72,50 kroner.

Laksestank

Nordea Markets reduserer ifølge en oppdatering sine driftsresultatestimater på sjømatselskapene de dekker, og nedgraderer anbefalingene på alle unntatt Bakkafrost, skriver TDN Direkt. Hva gjelder Bakkafrost beholder analytikerne en hold-anbefaling.

SalMar faller 3,58 prosent til 393,10 kroner, Lerøy er ned fire prosent til 53,80 kroner, Grieg Seafood faller hele 5,61 prosent til 104,40 kroner mens Bakkafrost er ned 0,68 prosent til 512,50 kroner.

Scatec Solar

Scatec Solar avholder i dag kapitalmarkedsdag i Oslo, og legger der frem høyere vekstmål. Vekstmålet økes med 1 GW til 4,5 GW i drift og under byggingen innen utgangen av 2021.

Aksjen stiger 7,79 prosent til 114,80 kroner.