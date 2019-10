Onsdagens handel på New York-børsen starter i rødt

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,21 prosent og står i 8.168,73 poeng, mens Dow Jones står i 27.033,24 poeng etter en nedgang på 0,29 prosent.

Makro

Boligbyggingen i USA økte med 12,3 prosent på månedsbasis i august. Det gir en sesongjustert årstakt på 1.364.000 boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1.250.000 boliger.

Samtidig har det blitt kjent at antall nye boligbyggingstillatelser økte med 7,7 prosent på månedsbasis til en årsstakt på 1.419.000.

Rentemøte

Rentemøtet i den amerikanske sentralbanken er dagens klart viktigste hendelse, og konsensus er at Fed kutter renten for andre gang på to måneder. Et kutt på 0,25 prosentpoeng senker målintervallet for Fed Funds-renten til 1,75-2,0 prosent.

Beslutningen blir offentliggjort klokken 20.00 i kveld norsk tid.

«I etterkant av Feds forrige rentemøte har vi fått flere indikasjoner på at veksten i amerikansk økonomi er i ferd med å bremse ned, og PCE-inflasjonen (personal consumption expenditures - Feds favorittmål) har holdt seg vedvarende under inflasjonsmålet. Vi venter derfor at Fed setter ned renten med 25 basispunkter i kveld», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i dagens rapport.