Solselskap til himmels på Wall Street etter inngang i nytt marked

Samtlige ledende indekser falt på Wall Street onsdag rett etter beslutningen om rentekutt. Nedgangen kom etter at The Fed besluttet å kutte styringsrenten med 0,25 prosent. Reaksjonen kom trolig ikke på selve rentebeslutningen, men at The Fed er splittet om fremtiden og ikke gir en klar retning om rentekutt. Mange, inkludert Donald Trump hadde håpet på ett større rentekutt og klare signaler om flere rentekutt i fremtiden.

Indeksene hentet seg likevel inn igjen etter en sterk innspurt.

Tremånedersrenten falt 3,9 basispunkter til 1,946 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 2,9 basispunkter til 1,762 prosent.

10-åringen falt 1,2 basispunkter til 1,791 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 2,1 basispunkter til 2,248 prosent.

Rentekurven er ikke lenger invertert. Dette er fordi 10-åringen har en høyere rente enn 2-åringen.

Les også: Fallet i oljeprisen tiltar

Blandet på Wall Street

Dow Jones steg 0,13 prosent til 27.147,15.

40 minutter etter beslutningen om rentekutt falt Dow Jones og var ned 200 poeng.

17 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. JPMorgan Chase & Co. var dagens vinner med en oppgang på 1,01 prosent.

Videre var Dow Inc. dagens taper, ned 1,02 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og McDonald's Corp. steg henholdsvis 0,82 og 0,23 prosent.

S&P 500 klatret 0,03 prosent til 3.006,71

Indeksen falt fra 3.003,13 til 2.982,54 poeng etter beslutningen om rentekutt. Fallet ble hentet inn mot slutten.

Dagens vinner ble KLA Corp., som hoppet 3,53 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet kunngjorde en økning i det kvartalsvise utbyttenivået til 85 cent per aksje, den tiende påfølgende årlige økningen, samt autorisasjon fra styret til å kjøpe tilbake opptil én milliard dollar av selskapets aksjer.

På toppen av taperlisten finner vi budtjeneste-selskapet FedEx Corp., som stupte 12,93 prosent. Det skjedde etter at FedEx rapporterte om inntekter som var lavere enn forventningene, og senket også veiledningen for regnskapsåret 2020. Selskapet skyldte på handelsspenninger og tapt virksomhet med Amazon som grunnen.

Stupte etter potensiell konkurranse

Teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 0,11 prosent til 8.177,39.

Facebook steg 0,03 prosent, Apple stengte opp 0,94 prosent, Amazon falt tilbake 0,28 prosent, Netflix hadde en nedgang på 2,36 prosent og Alphabet (Google) steg 0,27 prosent.

Dagens vinner ble det kinesiske solcelleselskapet SPI Energy Co., som hoppet 74,07 prosent. oppgangen kom etter at selskapet kunngjorde at det går inn i et markedet for lovlig hamp.

Høyt oppe på taperlisten finner vi Roku, Inc., som stupte 13,71 prosent. Fallet skjedde etter at Comcast Corporation kunngjorde at Xfinity Flex vil være gratis for kunder som kun er på internett. Den Roku-aktige streaming-spilleren gir millioner av Comcast-kunder muligheten til enkelt å få tilgang til favorittstrømmetjenestene sine og administrere sine tilkoblede hjemmenheter fra TV-en, og skaper potensiell konkurranse om Rokus flaggskipprodukt.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt tilbake 4,29 prosent til 13,82.

Gullprisen var ned 0,83 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.500,80 dollar.