Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs falt i åpningen torsdag morgen, men har nå snudd opp.

Etter drøye 30 minutters handel står hovedindeksen i 899,70, opp 0,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 485 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,24 til 63,75 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent til 58,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Den geopolitiske spenningen er fortsatt høy», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering ifølge TDN Direkt.

Saudi Aramco opplyste tidligere denne uken om at omlag 40 prosent av produksjonstapet på 5,7 millioner fat er tilbake, og det ventes at oljeproduksjonen vil være i full gang igjen i slutten av september.

– Ikke bli for oppspilte. Det er en klar risiko for en tregere restart av saudiarabisk oljeproduksjon til tross for den optimistiske guidingen fra Saudi Aramco, sier sjefanalytiker i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, ifølge TDN Direkt.

Han estimerer at prosesseringsanlegget Abqaiq kun vil nå 90 prosent kapasitet ved midten av november til en produksjon på 5,2 millioner fat.

– Per nå forventer vi at produksjonen vil forbli noe under full kapasitet i desember, sier Tonhaugen.

Equinor er ned 0,11 prosent til 178,80 kroner, mens Aker BP faller 0,04 prosent til 262,00 kroner. DNO svekkes 0,40 prosent til 13,77 kroner.

Ny satsing

Merkur Market-noterte Zwipe stiger 12,17 prosent til 12,90 kroner.

Selskapet kunne i morges melde at de har signert en partnerskaps- og distribusjonsavtale med Idemia. De to selskapene skal sammen investere i utvikling av en disruptiv betalingskortplattform.

Også Thin Film Electronics klatrer markant, og aksjen er nå opp 10,90 prosent til 0,12 kroner. Det samme gjør Magseis, med en oppgang på 11,22 prosent til 10,90 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det Scatec Solar som styrker seg mest. Aksjen er nå opp 3,89 prosent til 117,40 kroner, etter at både SpareBank 1 Markets, Nordea og Kepler Cheuvreux har hevet sine kursmål på aksjen.

Onsdag avholdt Scatec Solar sin kapitalmarkedsdag, og jekket der opp sine vekstmål.

Høyt volum

En av dagens mest omsatte aksjer er Nordic Semiconductor, med et volum på 36 millioner kroner. Aksjen er opp 1,10 prosent til 50,55 kroner.

SpareBank 1 Markets rykket onsdag ut med en kjøpsanbefaling på aksjen. Han jekket samtidig opp kursmålet til 55,00 kroner.

Også i Pareto Bank er det høy omsetning torsdag morgen, mye takket være innsidekjøp.

Ifølge en melding har nemlig Pareto-gründer Svein Støle, gjennom sitt helkontrollerte Pareto AS, har kjøpt 604.485 aksjer i Pareto Bank til gjennomsnittlig kurs 37,00 kroner. Han sitter nå dermed på 17,6 prosent av de utestående aksjene i banken.

Nel i rødt

Nel, som onsdag ble en av børsvinnerne med en oppgang på 10,16 prosent, faller tilbake torsdag.

Aksjen er nå ned 2,97 prosent til 7,99 kroner, og er dagens hittil mest omsatte med et volum på 85 millioner kroner.

TDN Direkt meldte i går at Nel skal møte det kinesiske investeringsfondet Yield Capital denne uken. Møtet skal ifølge konsernsjef Jon André Løkke bidra til relasjonsbygging, og være helt åpent uten noen agenda.