Nel-smell på usikker Oslo Børs

Oslo Børs sliter med å bestemme seg for retningen torsdag.

Etter å ha svingt mellom minus og pluss så langt står hovedindeksen i skrivende stund i 900,57, etter en oppgang på 0,12 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.476 millioner kroner.

Førhandelen peker mot fall fra start på Wall Street torsdag.

I Europa trekker toneangivende børser opp. Tyske DAX stiger 0,2 prosent, franske CAC 40 0,5 prosent og britiske FTSE 100 0,6 prosent.

Fed-forvirring

Investorene er litt i villrede etter gårsdagens rentedom fra Federal Reserve. Renten ble som ventet kuttet, men rentekomitéen (Federal Open Market Committee) er svært splittet på hva som er den beste veien videre.

Én ville ha enda mer, mens to ville ha mindre.

«Men én ting som ble formidlet er at Fed nekter å bake en handelskrig inn i sine prognoser, slik markedet gjør det», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Ifølge Erlam velger Fed å være reaktiv heller enn proaktiv, noe som betyr at fremtidig guiding vil være mer fokusert på hva som er nødvendig.

«Mens investorer kan være frustrerte over dette, er det trolig ikke den verste tilnærmingen, ettersom vi ikke vet hvor lenge handelskrigen vil vare, hvor mye verre den blir og hva de fulle konsekvensene vil være. Det er mange ukjente faktorer, og hvis en løsning kommer i løpet av de neste par månedene, vil de dramatisk endre utsiktene og rentebanen», fortsetter Erlam.

Oljeprisen opp

Brent-oljen står torsdag ettermiddag i 64,63 dollar fatet, opp 1,6 prosent i dagens handel, og opp fra rundt 63,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs i går.

WTI-oljen stiger 1,45 prosent til 58,88 dollar fatet.

«Den geopolitiske spenningen er fortsatt høy», skriver analytikerne i ANZ i en oppdatering ifølge TDN Direkt.

Saudi Aramco opplyste tidligere denne uken om at rundt 40 prosent av produksjonstapet på 5,7 millioner fat er tilbake.

Forventningen er at oljeproduksjonen vil være i full gang igjen i slutten av september, men sjefanalytiker Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy tror dette kan være i overkant optimistisk.

– Ikke bli for oppspilte. Det er en klar risiko for en tregere restart av saudiarabisk oljeproduksjon til tross for den optimistiske guidingen fra Saudi Aramco, sier han til TDN Direkt.

Mer soloppgang

På Oslo Børs er Equinor opp 0,5 prosent til 179,95 kroner, mens Aker BP og DNO stiger hhv. 1,8 prosent til 266,90 kroner og 0,8 prosent til 13,93 kroner.

LPG-duoen Avance Gas og BW LPG fortsetter oppturen i kjølvannet av gårsdagens positive Pareto-analyse, og trekker opp hhv. 3,4 prosent til 33,35 kroner og 2,7 prosent til 51,55 kroner.

Det som muligens løfter kursene i dag er gårsdagens tall fra amerikanske energimyndigheter, som viste en overraskende bygging av propanlagre i USA.

Scatec Solar fortsetter også gårsdagens oppadgående trend med nye 3,0 prosent til 116,40 kroner. En rekke analytikere har reagert på gårsdagens oppjusterte vekstmål med å jekke opp sine kursmål.

Vi merker oss også Pareto Bank, som stiger 3,0 prosent til 37,80 kroner etter at Svein Støle har kjøpt aksjer.

På den negative siden merker vi oss Nel, som korrigerer ned 2,3 prosent til 8,05 kroner på dagens nest høyeste volum etter gårsdagens friske opptur i kjølvannet av meldingen om et møte med det kinesiske investeringsfondet Yield Capital denne uken.

Borr Drilling ble nedgradert av Kepler Cheuvreux i går, men øyner fortsatt dobling. Aksjen faller 3,7 prosent til 58,48 kroner så langt torsdag.

Til topps på avtale

I toppen av vinnerlisten finner vi Merkur Market-noterte Zwipe, som stiger 13,0 prosent til 13 kroner etter å ha signert en partnerskaps- og distribusjonsavtale med Idemia. De to selskapene skal sammen investere i utvikling av en disruptiv betalingskortplattform.

To aksjer stiger mer.

Det dreier seg om Thin Film Electronics på pluss 15,9 prosent til 12,1 øre og Hiddn Solutions på pluss 17,7 prosent til 1,56 kroner.

North Energy og Merkur Market-noterte River iGaming stiger også tosifret, nærmere bestemt hhv. 11,3 prosent til 1,43 kroner og 12,2 prosent til 24 kroner.

I andre enden finner vi NattoPharma øverst på taperlisten, ned 10,0 prosent til 8,10 kroner på Oslo Axess.

Den skadeskutte supplykjempen Solstad Offshore utmerker seg også negativt, med et fall på 7,9 prosent til 72,8 øre.