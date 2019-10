Det var små bevegelser i de ledende indeksene på Wall Street torsdag. Utviklingen kom i kjølevannet av antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims), som kom inn på 208.000 i uken som ble avsluttet 14. september, ifølge tall fra amerikanske myndigheter.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 215.000 jobless claims. Forrige ukes notering ble revidert opp fra 204.000 til 206.000.

Samtidig viste tall fra Philadelphia Federal Reserve Bank at den såkalte Philly Fed-indeksen kom inn på 12,0 i september, ned fra 17,0 i august. Ifølge Marketwatch var det ventet et enda større fall, til en indeks på 10,0. Indeksen måler endringen i veksten for virksomheter.

I tillegg viste andre tall at USA hadde en driftsbalanse på minus 128,2 milliarder dollar i 2. kvartal. Reuters-konsensus pekte mot minus 127,8 milliarder.

Blandet på Wall Street

Dow Jones falt 0,2 prosent til 27.092,96 og er med det opp 16,14 prosent i år.

13 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. Microsoft Corp. var dagens vinner med en oppgang på 1,84 prosent.

Aksjen steg etter kunngjøringen om at selskapet skal kjøpe tilbake aksjer for 40 milliarder dollar. Microsoft vil også øke sitt kvartalsvise utbytte med 11 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Microsoft er opp 38,89 prosent siden nyttår. Det betyr at IT-giganten har steget mer enn to ganger så mye som Dow Jones.

Videre var Walt Disney Co. dagens taper, med et fall på 2,57 prosent.

Kjente selskaper som Coca-Cola Co. og McDonald's Corp. steg henholdsvis 0,53 og 0,02 prosent.

S&P 500 endte uforandret på 3.006,56. Det vil si at indeksen er opp 19,93 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble American Tower REIT, som hoppet 2,47 prosent.

På toppen av taperlisten var Seagate Technology PLC., som stupte 6,71 prosent.

Klesgiganten Ralph Lauren Corp. Cl A var også høyt oppe på taperlisten, med et fall på 2,74 prosent.

Hentet tilbake noe av gårsdagens stup

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,07 prosent til 8.182,88. Indeksen har dermed steget 23,32 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,06 prosent, mens Apple stengte ned 0,81 prosent og Amazon hoppet 0,22 prosent.

Netflix hadde en nedgang på 1,7 prosent og Alphabet (Google) steg 0,51 prosent.

Dagens vinner ble Edesa Biotech Inc., som hoppet 22,28 prosent. Like etter fulgte utviklingsselskapet for energimaterialer Westwater Resources Inc., som steg 22,26 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet i dag kunngjorde inngåelse av en langsiktig kjøpsavtale.

I går var mediespiller-produsenten Roku, Inc. høyt oppe på taperlisten, etter at aksjen stupte 13,71 prosent. Fallet skjedde etter at Comcast Corporation kunngjorde at Xfinity Flex vil være gratis for kunder som kun er på internett. Dette skaper potensiell konkurranse om Rokus flaggskipprodukt.

I dag hentet aksjen inn noe av fallet og steg 2,99 prosent. Oppgangen kom hovedsakelig fra kunngjøringen om en rekke tillegg til sin streaming videospilleroppstilling og den lille Roku Express som koster 29 dollar.

Selskapet debuterte også med den siste versjonen av operativsystemet som styrker sine spillere og Roku-merkede TV-er.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,5 prosent til 14,03.

Gullprisen var ned 0,71 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.505,40 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,5 basispunkter til 1,931 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake 0,4 basispunkter til 1,754 prosent.

10-åringen falt 0,2 basispunkter til 1,795 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,9 basispunkter til 2,236 prosent.

Rentekurven er ikke lenger invertert, siden 10-åringen har en høyere yield enn 2-åringen.