Handelskonflikten, død inflasjon og Australia-sjokk i fokus på Asia-børsene

Pilene peker stort sett opp i de asiatiske markedene fredag.

Utviklingen skjer etter at man ikke fikk de største utslagene på Wall Street torsdag. S&P 500 endte uforandret fra dagen før.

I de asiatiske markedene er det en rekke spennende hendelser som driver utviklingen.

Nytt fra handelskonflikten

Torsdag skrev South China Morning Post at Trumps rådgiver Michael Pullsbury, som er kjent for å være hard mot kineserne, ikke er redd for å la handelskrigen eskalere ytterligere hvis det ikke kommer på plass en avtale innen kort tid.

Samtidig skrev Hu Xijin, sjefsredaktør for det statlige nyhetbyrået Global Times, på Twitter at kineserne «ikke er så engstelige for å komme til en avtale som den amerikanske siden trodde.»

Det er ventet at toppforhandlere fra de to partene vil møtes de kommende ukene i et forsøk på å komme nærmere en mindre - eller større - avtale.

Flere eksperter tar til ordet for at kineserne kan velge å legge stramme restriksjoner mot selskapene, særlig hva gjelder investeringer i utlandet og ytterligere eksportkontroll i teknologisektoren. Nettopp brems i de utenlandske investeringene fra Kina, og reduksjon eller stopp i eksporten av viktige teknologiske halvfabrikata, vil kunne skade de amerikanske techgigantene ganske kraftig.

Av andre kinesiske nyheter valgte gigantlandets sentralbank (PBOC) å senke den ett-årige loan prime rate (LPR) til 4,20 prosent fra 4,25 prosent måneden før. LPR-renten representerer utlånsrenten til Kinas mest kredittverdige kunder og fungerer således som en proxy for kapitalkostnad. Femårsrenten ble holdt uendret på 4,85 prosent.

Shanghai Composite stiger 0,17 prosent, og Shenzen-indeksen klatrer 0,09 prosent.

Inflasjonen er død i Japan

Tidligere denne uken valgte ECB å kjøre i gang open ended kvantitative lettelser på 20 milliarder euro i måneden. Men det er ikke bare i Eurosonen inflasjonen virker å være død. I Japan har man slitt med å få opp veksten i et par tiår, og kjerneinflasjonen i august, som kom inn på 0,5 prosent i tråd med forventningene, viste at den japanske sentralbanken har en lang vei å gå for å nærme seg inflasjonsmålet på to prosent.

Det er svakere global vekst, kruttsterk yen (sikker havn i urolige tider) og fallende oljepriser som holder prisveksten tilbake.

Japan har trykket penger i årevis i håp om å få opp inflasjonen. Styringsrenten på minus 0,1 prosent burde heller ikke stimulere til å holde pengene på konto. Allikevel holder japanske selskaper tilbake på investeringene og konsumentenes sparerate er svært høy.

Nikkei stiger 0,37 prosent i håp om ytterlige pengepolitisk stimuli.

I Hongkong stiger Hang Seng 0,03 prosent.

Etter den siste tids tumulter hos øystaten er det reell resesjonsfrykt i Honghong. Hang Seng prises til en forward P/E for inneværende år på 10,6 og en P/B på 1,17. Det er åpenbart at både vekstforventninger og avkastningskrav ligger henholdsvis svært lavt og veldig høyt i en av verdens finansmetropoler.

Første resesjon i Australia på nesten 30 år?

Vi snakker gjerne om Norge som et annerledesland hva gjelder økonomi, og særlig vårt finanspolitiske handlingsrom som følge av at vi sitter på verdens største statlige fond på tross av en befolkning på skarve 5,2 millioner. Men i Australia har man på mange måter greid å kvele de største effektene av økonomiske sykler da man ikke har opplevd resesjon siden 1991. «Import» av skilled labour, særlig fra Kina, har drevet frem en befolkningsvekst med svært høyt kompetansenivå. Nå begynner veksten å bremse også Down under.

BNP-veksten år-over-år i andre kvartal 2019 var 1,4 prosent, mot 2,8 prosent året før.

Arbeidsledigheten i august kom inn på 5,3 prosent, noe som er det høyeste på over ett år.

Det var over 15.000 færre australiere i fulltidsjobb i august, noe som var den første månedlige tilbakegangen på nærmere 1,5 år.

Danielle DiMartino, CEO & sjefsstrateg for Quill Intelligence, og en gjenganger i den eminente podcasten Macro Voices, skrev følgende på Twitter fredag.

«Jeg får ikke stresset viktigheten av å følge australsk [økonomisk] data, et speil på utviklingen i Kina. The Aussies er nær ved å gå inn i den første resesjonen på nær tre tiår mens Kina aksepterer en BNP-vekst på 5-tallet for første gang. Ta bort forskjellene og du får den ekte BNP-veksten i Kina», skrev DiMartino som er en særdeles anerkjent makroøkonom.

Det prises nå inn om lag 76 prosent sannsynlighet for at den australske sentralbanken kutter renten fra 1,00 prosent til 0,75 prosent ved neste korsvei. Kuttsannsynligheten lå på om lag 50 prosent før jobbtallene ble offentliggjort.

Sydney-børsen stiger 0,39 prosent.