Handelen er i gang på Oslo Børs

Pilen peker opp på Oslo Børs rett etter åpning fredag. Hovedindeksen stiger 0,30 prosent til 901,22.

Utviklingen skjer i kjølvannet av en flat utvikling på Wall Street torsdag og oppgang i de asiatiske markedene fredag.

Likvide aksjer som Equinor og Salmer klatrer henholdsvis 0,17 og 1,22 prosent, mens Nel faller tilbake 1,38 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisene trekker oppover mandag morgen.

Brent-oljen stiger 0,48 prosent 64,71 dollar fatet, mens WTI-oljen legger på seg 0,70 til 58,60 dollar fatet.

Investorer følger nervøst med på spenningen mellom Saudi-Arabia og Iran, som viser få tegn til å avta i kjølvannet av sist helgs droneangrep mot Saudi-Arabias største oljeinstallasjoner.

Styrker i Saudi-regi iverksatte ifølge Reuters fredag en militær operasjon i nord-Jemen mot det som karakteriseres som «legitime militære mål», noe som kan øke spenningen i regionen.

Samtidig skriver Financial Times fredag at Saudi-Arabia presser rike familier til å kjøpe seg inn i børsintroduksjonen av Saudi Aramco, for å bygge tillit rundt prosessen og oppnå prisingen på 2.000 milliarder dollar kronprins Mohammed bin Salman er ute etter.

Equinor, Aker Solutions og Subsea 7

Equinor nærmer seg endelig investeringsbeslutning for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen, opplyser en talsperson for selskapet ifølge TDN Direkt til Upstream.

Beslutningen vil trolig bli tatt i 1. halvår 2020, men endringer kan oppstå.

Med beslutningen følger modifikasjons- og subseakontrakter, og Upstreams kilder hevder Wood vil vinne plattformdekkene til Grane i en kontrakt estimert til 3-4 milliarder kroner.

Blant kandidatene til subsea-kontraktene på 4-5 milliarder kroner trekkes Aker Solutions og Subsea 7 frem.

Kostnaden for Breidablikk-prosjektet estimeres til 17 milliarder kroner.

Aker Solutions faller 0,61 prosent til 27,90 kroner, og Subsea 7 faller 0,67 prosent til 99,38 kroner.

DNB

Torsdag ble det kjent at Norges Banks hovedstyre besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

Fredag velger analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier å heve kursmålet på DNB fra 158 til 163 kroner. Samtidig gjentar han sin hold-anbefaling.

I løpet av den siste måneden har DNB-aksjen lagt på seg 11,08 prosent mens den er opp 23,33 prosent hittil i år.

Aksjen stiger 0,93 prosent til 163,40 kroner.

Magseis Fairfield

Magseis Fairfield, som spesialiserer seg på nodeseismikk, har signert en kontrakt på 2-3 måneder for utleie av MASS-noder samt mannskap til en kunde i den asiatiske delen av Stillehavsregionen.

Det går frem i en melding mandag.

Prosjektet har oppstart i fjerde kvartal i 2019 etter at nodene er fristilt fra en pågående studie i Nordsjøen.

Magseis-aksjen er blant vinnerne og stiger 4,86 prosent til 10,15 kroner.

Next Biometrics

Next Biometrics har mottatt en kjøpsordre på rundt 100.000 dollar, går det frem av en børsmelding.

Fingeravtrykkssensormodulene vil bli integrert i en biometrisk smartkortleser for «brukervennlig, rask og sikker innlogging».

Ordren er en oppfølger fra en eksisterende kunde, og vil leveres i 4. kvartal 2019 og videre i 2020.

Next Biometrics har steget over 40 prosent på børsen den siste måneden, men er likevel ned nesten 80 prosent så langt i år.

Aksjen stiger 2,48 prosent til 5,79 kroner.

Polaris Media

Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS har inngått en avtale om sammen å etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020, går det frem av en melding.

Konsernet etableres med utgangspunkt i Agderposten Mediers mediedivisjon (inkl. trykk og distribusjon) og Schibsted sine mediehus og distribusjon i Vest-Agder.

Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS, hvor Polaris Media vil eie 51 prosent og eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosent.

Nils K. Gauslaa blir administrerende direktør for Polaris Media Agder, og vil sammen med administrerende direktør og sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, inngå i konsernledelsen i Polaris Media.

Aksjen stiger 6,82 prosent til 28,20 kroner.