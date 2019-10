Bredt børsfall i Asia

Uken starter med børsfall i Asia.

I Kina svekkes Shanghai Composite i Kina 1,31 prosent, mens CSI 300 er ned 1,49 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 0,86 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,09 prosent, og Straits Times i Singapore faller tilbake 0,27 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,36 prosent.

Børsene i Japan er mandag stengt.

Handelskrigen

På handelsfronten uttalte Kinas handelsdepartement ifølge CNBC i helgen en delegasjon fra landet hadde «konstruktive» samtaler i Washington sent i forrige uke, og at USA og Kina har besluttet å opprettholde kontakten.

Før helgen var stemningen dårlig etter at den kinesiske delegasjonen avlyste et besøk på amerikanske gårder i Montana, samt at tjenestemenn reiste tilbake til Beijing tidligere enn planlagt.

– Utgangspunktet er at de ikke står på samme side. De indirekte følgene av handelskrigen kommer til å bli mye større, for selv om Kina er involvert, er det ikke bare Kina som er involvert. Jeg tror ikke noen vinner på handelskrigen, sier sjefstrateg i Mizuho Bank, Vishnu Varathan, til CNBC.

Wall Street i rødt

Alle de ledende amerikanske indeksene falt kraftig rundt 19-tiden fredag etter meldinger om at kinesiske handelsrepresentanter har avlyst sitt besøk.

Dow Jones endte til slutt ned 0,50 prosent til 26.958,70. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte ni av selskapene i grønt fredag.

S&P 500 falt 0,50 prosent til 2.991,69, mens teknologitunge Nasdaq Composite endte ned 0,80 prosent til 8117,67.