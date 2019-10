Slik er utviklingen på Oslo Børs

Oslo Børs åpnet omtrent flatt mandag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 902,06, ned 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 409 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,10 til 64,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,08 prosent til 58,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

The Wall Street Journal skriver ifølge TDN Direkt at Saudi Aramco er i krisesamtaler med delprodusenter og tjenestetilbydere, og er villige til å betale høyere pris for deler og reparasjonsarbeid for å "speede opp" reparasjonsprosessen som kan ta måneder, og ikke maksimalt ti uker, som selskapet selv har lovet.

Saudiarabiske tjenestepersoner sier, ifølge nyhetsbyrået, at reparasjonskostnadene kan komme på flere hundre millioner dollar, og at selskapets planlagte børsnotering er i fare.

Saudi Aramcos konsernsjef Amin Nasser gjentok ifølge TDN Direkt i helgen at produksjonen vil være tilbake til nivåene sett før angrepene innen slutten av måneden.

Equinor faller 0,25 prosent til 180,30 kroner, mens Aker BP er ned 0,26 prosent til 264,00 kroner. DNO svekkes 0,68 prosent til 13,91 kroner.

Fortsetter opp

Thin Film Electronics endte opp 36,82 prosent fredag. Mandag legger aksjen på seg ytterligere 13,95 prosent til 0,18 kroner, og er hittil omsatt for 6,8 millioner kroner.

Aksjen er den siste uken opp over 70 prosent.

I forrige uke ble det kjent at investor Haakon Sæter, gjennom Silvercoin Industries, har kjøpt 10 millioner aksjer.

– Det er bunnfiske og ikke noe annet. Jeg så at selskapet inngikk en låneavtale og ble fristet til å ta et lodd. Siden aksjen har falt så mye, er det naturlig at kursen får en reaksjon opp siden selskapet ikke vil gå konkurs med det første, sa Sæter til Finansavisen.

Også Polaris Media stiger markant, og aksjen er nå opp 6,77 prosent til 28,40 kroner.

Selskapet meldte fredag at de har inngått en avtale med Agderposten Medier AS om å sammen etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020.

Dagens nest mest omsatte aksjer er Norsk Hydro, som stiger 1,75 prosent til 33.74 kroner.

Rett før helgen ble det kjent at den føderale domstolen i Belém, Brasil, har løftet ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS2.

I rødt

EMGS er dagens hittil største taper med et fall på 13,16 prosent til 2,31 kroner.

Gaming Innovation Group svekkes 10,10 prosent til 8,90 kroner, GC Rieber Shipping er ned 9,55 prosent til 9,00 kroner.

Blant tungvekterne er Telenor ned 0,33 prosent til 183,60 kroner, Yara faller 1,90 prosent til 381,60 kroner, mens Tomra svekkes 0,90 prosent til 243,40 kroner.

John Fredriksen-dominerte Seadrill er mandag morgen ned 5,70 prosent til 20,50 kroner, og Funcom faller hele 6,45 prosent til 13,92 kroner.