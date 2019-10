LNG-løft på svak Oslo Børs

Pilen peker ned på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen faller 0,73 prosent til 898,34.

Utviklingen skjer i kjølvannet av nedgang på børsene i Kina og Hongkong, men også på de europeiske markedene.

DAX faller 0,99 prosent og FTSE 100 trekker seg tilbake med 0,28 prsoent.

Likvide aksjer som Equinor og Tomra faller henholdsvis 1,11 og 2,69 prosent, mens Mowi går i mot markedet og klatrer 0,94 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,45 prosent til 63,99 dollar fatet, mens WTI-oljen trekker seg tilbake 0,55 prosent til 57,77 dollar fatet.

Saudi Aramco er i krisesamtaler med utstyrsprodusenter og tjenestetilbydere, og er villig til å betale premium-priser for å få fart på reparasjonene etter droneangrepet for en drøy uke siden, melder Wall Street Journal.

Saudi-arabiske tjenestepersoner opplyser at reparasjonskostnadene kan komme opp i flere hundre millioner dollar, og at den planlagte børsnoteringen av Saudi Aramco faktisk er i fare.

Reparasjonene, som selskapet selv tidligere har lovet ikke skulle ta mer enn ti uker, kan nå ta måneder, skriver avisen, og viser til kilder med kjennskap til saken.

Så sent som i helgen gjentok Saudi Aramco-sjef Amin Nasser at produksjonen vil være tilbake til nivåene før angrepet innen utgangen av denne måneden.

Flex LNG og Awilco LNG

September har så langt vært en svært god måned for både LNG-redere og LNG-aksjonærer. Fearnleys skiver i meglerhusets seneste ukerapport at ratene for moderne tonnasje har steget med hele 19.000 dollar på en uke, fra 58.000 dollar dagen til 77.000 dollar dagen. Det er det største ukentlige hoppet i LNG-ratene så langt dette året.

– På denne tiden av året begynner normalt befrakterne å sikre seg laster for vinteren, som er høysesong med høyere gassforbruk. Markedet er i dag relativt stramt for skip ettersom det er mye nye volumer av LNG som kommer ut i markedet, mens det er betydelig færre skip som leveres i år og enda færre neste år, sier konsernsjef Øystein M. Kalleklev i Flex LNG.

Lave gasspriser i år har ført til at betydelig flere laster i Atlanterhavet har seilt inn til Europa i stedet for den lengre turen til Asia ettersom Europa har større mulighet enn Asia for å kjøpe for lager.

Flex LNG stiger 4,90 prosent til 89,90 kroner, og Awilco LNG klatrer 3,57 prosent 3,77 kroner.

Crayon Group

Crayon Group Holding har signert enn årlig gjentakende avtale med en USA-basert leverandør av global IT-infrastruktur.

Avtalen har en verdi på 100 millioner dollar.

Avtalen er basert på Crayons grunnleggende tro på kombinasjonen av programvare, sky-lisensiering og sky-konsulenttjenester for å identifisere og optimalisere eksisterende IT-forbruk.

– Avtalen vil bidra til å ytterligere styrke vår tilstedeværelse i det amerikanske markedet, sier Crayon-sjef Torgrim Takle, i en kommentar.

Aksjen stiger 3,68 prosent til 39,40 kroner.

Sjømat-aksjer

Sparebank 1 Markets oppgraderer mandag sjømatsektoren til kjøp fra nøytral, og begrunner dette med at aksjene i sektoren har falt kraftig tilbake den siste tiden.

Analytiker Tore Tønseth mener at utsiktene i sektoren ser mer attraktive ut og at det er et mer attraktiv risk-reward-perspektiv.

«Prisutviklingen i EU har vært mye svakere enn vi ventet i høst, men siden vi nedgraderte sektorsynet vårt 18. august har sjømatindeksen falt 14,7 prosent sammenlignet med Stoxx 600-indeksen og hele 16,2 prosent relativt til OSEBX-indeksen», skriver meglerhuset.

Tønseth mener den siste tids kursfall for lakseaksjene er en klassisk overreaksjon, og peker på at kursfallet har vært større enn hva meglerhusets estimater skulle tilsi.

Salmer stiger 0,40 prosent, Lerøy klatrer 0,72 prosent og Bakkafrost legger på seg 2,13 prosent.

Oslo Seafood Index stiger 0,74 prosent.

Vistin

Gunnar Manum varslet mandag Vistin Pharma at han går av som finansdirektør 31. desember 2019.

– Jeg ønsker nye utfordringer etter å ha jobbet med Weifa og Vistin Pharma siden oppkjøpet i 2014. Ny stilling blir gjort kjent om ikke lenge, sier han til Finansavisen.

Vistin Pharma vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere en erstatter.

Aksjen faller 1,33 prosent til 8,88 kroner.

DNB

Morgan Stanley nedjusterer kursmålet på DNB-aksjen til 184 kroner fra tidligere 195, ifølge TDN Direkt.

Storbanken er fortsatt bull på aksjen og gjentar sin overweight-anbefaling.

«Vårt rammeverk peker ut DNB som et lyspunkt: vi forventer fordelaktige makro til å drive den estimerte veksten i netto renteinntekter med seks prosent i 2019 og fem prosent i 2020», skriver Morgan Stanley.

Aksjen faller 1,15 prosent til 162,60 kroner.

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Defence & Aerospace AS har signert en ny kontrakt på 42 millioner dollar for nye våpenstasjoner (Remote Weapon Stations - RWS) til det amerikanske CROWS-programmet, går det frem av en børsmelding.

Med denne kontrakten er det inngått kontrakter for totalt 131 millioner dollar relatert til CROWS i løpet av 3. kvartal.

Ordrene er tilknyttet rammekontrakten annonsert 14. september 2018, med et omfang på opptil 498 millioner dollar (ca. 4,4 milliarder kroner).

Aksjen stiger 0,31 prosent til 127,80 kroner.

Borregaard

Borregaard og E-CO Energi har ifølge en børsmelding inngått en langtidskontrakt for kraft for

totalt 1,66 TWh. Selskapet skriver at kraften skal bli distribuert til Sarpsborg-anlegget i perioden 2022 til 2033, med årlige økninger fra 88 til 175 GWh.

Dette representerer rundt 20 prosent av anleggets totale strømforbruk.

Borregaard-aksjen stiger 0,47 prosent til 96,00 kroner.