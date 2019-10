Bred børsoppgang i Asia

Det er bred oppgang på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,77 prosent, og CSI 300 er opp 0,81 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 0,32 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,10 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,47 prosent.

Handelskrigen

På handelsfronten har kinesiske importører nå kjøpt ti båtlaster med amerikanske soyabønner etter forrige ukes handelssamtaler mellom de to landene.

– Vi tror fortsatt at det er mest sannsynlig at man får til en endelig avtale i midten av neste år. Vi tror begge parter ønsker en avtale, det ser bare ikke ut som at de trenger den akkurat nå, sier sjeføkonom for Asia i Deutsche Bank, Michael Spencer, til CNBC.

Han påpeker imidlertid at også etter man eventuelt skulle inngått en endelig avtale, «vil det ta tid før selskapene blir trygge på at president Trump ikke plutselig ombestemmer seg og går tilbake på avtalen, for etter for eksempel bare tre måneder».

Bekymring

Til tross for dagens oppgang, er investorene ifølge CNBC nå veldig usikre på utsiktene til den globale økonomien, og nøkkeltall sluppet mandag øker bekymringen.

Blant annet har PMI-tall fra Tyskland denne måneden falt til det laveste nivået siden finanskrisen.

– Gitt de svake PMI-tallene er det mulig at Tyskland kan ha gått inn i en mild teknisk resesjon i tredje kvartal – noe Bundesbank flagget som en risiko i deres siste månedlige rapport, sier Tapas Strickland i National Australia Bank til CNBC.

Wall Street

Det var kun små endringer ved de tre ledende amerikanske indeksene mandag, noe som betyr at indeksene fortsatt er på skuddhold til all-time-high.

Dow Jones og S&P 500 befinner seg etter mandag drøye et prosent under tidligere all-time-high notering satt i Juli, mens Nasdaq Composite befinner seg drøye 2,5 prosent under tidligere toppnotering.

Dow Jones steg 0,06 prosent til 26.950,81, mens S&P 500 endte ned 0,01 prosent til 2.991,78. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,06 prosent til 8.112,46.