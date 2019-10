Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men utviklingen er nå flat.

Etter 25 minutters handel er hovedindeksen uendret på 897,79, og det er hittil omsatt aksjer for 122 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,68 til 64,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,58 prosent til 58,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at den seneste utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina sender blandede signaler til markedet.

– Prisene trimmer nattens oppgang i morgentimene, men helhetlig, mangler markedet for tiden overbevisning om hvilken retning det skal ta, sier Vandana Hari i Vanda Insights, ifølge nyhetsbyrået.

Det er også fokus mot uroen i Midtøsten.

Den saudiarabiske oljeproduksjonen er fortsatt under nivåene fra før droneangrepene for halvannen uke siden, ettersom landet ifølge TDN Direkt prioriterer å møte sine eksportforpliktelser, noe som medfører et fall på rundt en million fat per dag i raffinerikjøring.

«Ni dager etter angrepet i Saudi-Arabia ser vi divergerende syn på når produksjonen vil komme tilbake», sier analytikerne i Nomura, ifølge nyhetsbyrået.

Andre mener prisene tirsdag tynges av svake makrotall fra Europa og Japan.

Equinor er ned 0,11 prosent til 178,95 kroner, mens Aker BP svekkes 0,58 prosent til 257,90 kroner. DNO faller tilbake 0,40 prosent til 13,84 kroner.

Tapsavsetning

DNB melder tirsdag at de forventer tapsavsetning på cirka 1 milliard kroner, som følge av «senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement».

Aksjen faller 2,24 prosent til 159,25 kroner, og er dagens hittil mest omsatte aksje.

Gårsdagens vinner, Thin Film Electronics, la på seg 41,98 prosent. Tirsdag snur den ned og faller 13,04 prosent til 0,20 kroner.

For halvannen uke siden ble det kjent at selskapet hadde skaffet en lånefasilitet med Utica Leaseco for finansiering av inntil 13,2 millioner dollar, tilsvarende 118 millioner kroner.

Provenyet fra lånene skal brukes til å finansiere løpende drift og støtte gjennomføringen av nye strategiske initiativer.

Aksjen er den siste uken opp over 170 prosent.

Dagens største taper er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som svekkes 11,76 prosent til 0,30 kroner. PoLight faller tilbake 8,26 prosent til 20,00 kroner, mens EMGS er ned 7,11 prosent til 2,22 kroner.

Stiger videre

Targovax er ute med en oppdatering tirsdag morgen, og selskapet melder at Oslo universitetssykehus har blitt inkludert som et felt i den pågående ONCOS-102-prøvetestingen av anti-PD1 innenfor avansert føflekkreft.

Aksjen klatrer 3,64 prosent til 5,69 kroner.

Blant tungvekterne stiger Nel 1,93 prosent til 8,44 kroner, mens Orkla er opp 1,30 prosent til 82,68 kroner. Golden Ocean klatrer 2,28 prosent til 56,00 kroner.

Havila Shipping er dagens hittil største vinner med en oppgang på 8,08 prosent til 3,88 kroner.

