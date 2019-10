Tirsdagens nyheter førte til et solid kursfall i DNB

Tirsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,78 prosent før den sluttet på 890,84 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,9 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,56 dollar, ned 1,87 prosent.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at den seneste utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina sender blandede signaler til markedet. Videre skal den saudiarabiske oljeproduksjonen fortsatt være under nivåene fra før droneangrepene for halvannen uke siden, ifølge TDN Direkt.

Equinor-aksjen falt 0,95 prosent til 177,45 kroner.

DNB

DNB meldte tirsdag at de forventer tapsavsetning på cirka én milliard kroner, som følge av «senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement».

Finansavisen har dokumentasjon på at DNB har et større engasjement knyttet til Thomas Cook-konsernet. Selv om utlånsbeløpet fra DNB ikke er spesifisert i dokumentet, er det helt sikkert at DNB har tatt et stort tap på dette lånet.

– Som det står i meldingen så er det knyttet til et enkeltengasjement. Vi kan dessverre ikke si noe mer enn det, sier DNBs kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim til Finansavisen.

DNB-aksjen falt hele 3,44 prosent til 157,30 kroner og var dagens mest omsatte aksje.

Norsk Hydro

Norsk Hydro kunngjorde på kapitalmarkedsdagen tirsdag at det vil bli iverksatt nye forbedringstiltak i hele selskapet.

Målsettingene innebærer blant annet en forbedring i EBIT (driftsresultat) på 6,4 milliarder kroner for perioden 2018 til 2023. Tiltakene inkluderer også en forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om lønnsomhet og bærekraft.

DN kunne fortelle at om lag 2.200 ansatte kommer til å miste jobben i perioden frem til 2023. Hvor mange som vil miste jobben i Norge skal fremdeles være uklart.

Aksjen falt 2,36 prosent til 32,70 kroner. I løpet av tirsdagen var aksjen nede i 32,55 kroner.

Targovax

Tirsdag var Targovax ute med en oppdatering hvor ledelsen kunne fortelle at Oslo universitetssykehus har blitt inkludert som et felt i den pågående ONCOS-102-prøvetestingen av anti-PD1 innenfor avansert føflekkreft.

Aksjen falt 1,64 prosent til 5,40 kroner.