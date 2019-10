Bredt børsfall i Asia

Politisk tubulens i USA er med på å sende de asiatiske børsene nedover onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,57 prosent, og CSI 300 er ned 0,53 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller tilbake 0,95 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,75 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,33 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,63 prosent.

Riksrett

Tirsdag kveld kunngjorde leder for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

– Jeg kunngjør at Representantenes hus går videre med en offisiell riksrettsgransking, sa Pelosi, ifølge NTB.

Bakgrunnen for beslutningen er at Det demokratiske partiet vil vite om Trump har brukt sitt embete i et forsøke på å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Hunter Biden, sønnen til tidligere visepresident Joe Biden.

Trump har tidligere innrømt å ha snakket med Zelensky om Biden, men skal ha avvist at han presset han.

Stemningen roet seg litt etter at Trump tirsdag annonserte på Twitter at han skal offentliggjøre en full kopi av den kontroversielle samtalen.

Handelskrigen

På handelsfronten uttalte Trump tirsdag at han ikke vil akseptere en «dårlig avtale» med kineserne. Nye samtaler er ventet å finne sted de kommende ukene.

Den kinesiske utenriksministeren, Wang Yi, svarte på Trumps kritikk, og uttalte at de to økonomiene burde samarbeide til både de to landenes, og også resten av verdens, fordel.

Wall Street

Alle de ledende indeksene endte ned tirsdag etter bekymringene rundt Donald Trumps politiske fremtid.

Dow Jones falt 0,51 prosent til 26.811,84. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte syv av selskapene opp tirsdag. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgen var begge å finne blant dagens tapere, ned henholdsvis 2,65 og 1,32 prosent.

S&P 500 endte ned 0,83 prosent til 2966,94, mens teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,46 prosent til 7993,90.