Oslo Børs i rødt

Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 883,50, ned 0,82 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 473 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,11 til 62,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,94 prosent til 56,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge den ukentlige råoljelagerrapporten fra API steg råoljelagrene i USA med 1,4 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet et trekk i lagrene på 0,2 millioner fat.

USAs president Donald Trump brukte ifølge TDN Direkt store deler av talen sin i FN til å kritisere regimet i Iran, og henvendte seg til andre nasjoner om å bli med USA for å legge press på Iran etter angrepet på saudiarabiske oljefasiliteter, men la til at det finnes en vei til fred.

– Så lenge Irans truende oppførsel fortsetter, så vil ikke sanksjonene bli opphevet, men styrket, sa Trump, ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg kritiserte Trump Kinas handelsvaner på FN-toppmøtet tirsdag, og sier at han ikke vil akseptere en «dårlig handelsavtale».

Ellers vurderer Saudi-Arabia et forslag om å tilby investorer en mye større andel i Saudi Aramco, det statlige oljeforetaket i landet, enn tidligere planlagt, skriver Wall Street Journal.

Equinor er ned 1,47 prosent til 174,85 kroner, mens Aker BP faller 2,39 prosent til 249,50 kroner. DNO svekkes 2,64 prosent til 13,26 kroner.

Henter milliard

Scatec Solar meldte i morges at de har hentet 1,32 milliarder kroner i en emisjon, gjennom utstedelse av 11.375.000 nye aksjer til en kurs på 116,00 kroner.

Solaksjen faller 2,99 prosent til 117,00 kroner, og er dagens hittil mest omsatte med et volum på 36 millioner kroner.

DNB fikk skikkelig juling på børs tirsdag, etter at storbanken meldte at de forventer tapsavsetning på cirka én milliard kroner, som følge av «senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement».

Alt peker mot at milliardsmellen til DNB skyldes mandagens mye omtalte konkurs i Thomas Cook. For to år siden fikk DNB med seg minst 17 andre banker til å låne ut rundt 9 milliarder kroner til den europeiske turoperatøren.

DNB falt i går 3,44 prosent, og fortsetter onsdag ned 0,38 prosent til 156,70 kroner.

Den av tungvekterne som faller mest er Nel, som er ned 6,51 prosent til 8,04 kroner. For noen dager siden omtalte Investtech Nel som en av de mest spennende aksjene i Norden.

Vinnerne

Listen over aksjer som stiger på Oslo Børs er kort onsdag.

Polarcus styrkes 5,46 prosent til 1,24 kroner, og Oceanteam er opp 4,78 prosent til 0,29 kroner. North Energy styrkes 4,33 prosent til 1,33 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Mowi opp 0,24 prosent til 208,70 kroner, og Orkla klatrer 0,19 prosent til 82,76 kroner.