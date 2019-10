Riksrett og svake ledighetstall presser børsen i rødt

Pilen peker ned på Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen faller 1,27 prosent til 879,49.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,7 milliarder kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av nedgang i USA og i Asia som følge av at leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekrefter at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

I tillegg var det i juli 109.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 3,6 prosent.

Livide aksjer som Aker og Subsea 7 faller henholdsvis 2,42 og 2,39 prosent, mens Orkla går i mot markedet og stiger 0,39 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag ned 1,47 til 62,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,33 prosent til 56,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge den ukentlige råoljelagerrapporten fra API steg råoljelagrene i USA med 1,4 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet et trekk i lagrene på 0,2 millioner fat.

USAs president Donald Trump brukte store deler av talen sin i FN til å kritisere regimet i Iran, og henvendte seg til andre nasjoner om å bli med USA for å legge press på Iran etter angrepet på saudiarabiske oljefasiliteter, men la til at det finnes en vei til fred.

– Så lenge Irans truende oppførsel fortsetter, så vil ikke sanksjonene bli opphevet, men styrket, sa Trump.

I tillegg kritiserte Trump Kinas handelsvaner på FN-toppmøtet tirsdag, og sier at han ikke vil akseptere en «dårlig handelsavtale».

Ellers vurderer Saudi-Arabia et forslag om å tilby investorer en mye større andel i Saudi Aramco, det statlige oljeforetaket i landet, enn tidligere planlagt, skriver Wall Street Journal.

Aker BP faller 2,35 prosent, og DNO svekkes 3,93 prosent.

Scatec Solar og Equinor

Solenergiselskapet Scatec Solar vil gjennomføre en rettet emisjon der det skal utstedes inntil 11,375 millioner nye aksjer i selskapet. Det ble kjent tirsdag.

Selskapet meldte onsdag at det har hentet 1,32 milliarder kroner i emisjonen, gjennom utstedelse av 11.375.000 nye aksjer til en kurs på 116,00 kroner.

Scatec har til hensikt å bruke nettoprovenyet til å akselerere veksten, i tillegg til å gjøre egenkapitalinvesteringer i storskala solenergiprosjekter.

I forrige uke hevet selskapet ambisjonene for kapasiteten med én GW til 4,5 GW.

Equinor opplyser at 1,3 millioner Scatec Solar-aksjer ble allokert til energiselskapet i den rettede emisjonen.

Det tilsvarer 11,4 prosent av de emitterte aksjene og innebærer at Equinor opprettholder sin eierandel på rundt 10 prosent.

Scatec faller 0,66 prosent til 119,80 kroner, og Equinor faller 1,49 prosent til 174,80 kroner.

Equinor

CPIH (China Power International Holding) og Equinor har undertegnet en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Intensjonsavtalen åpner også opp for et eventuelt utvidet samarbeid mellom de to selskapene, opplyses det i en melding.

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sier konserndirektør for Nye energiløsninger, Pål Eitrheim.

Norsk Hydro

Norsk Hydro kunngjorde på kapitalmarkedsdagen tirsdag at det vil bli iverksatt nye forbedringstiltak i hele selskapet.

Målsettingene innebærer blant annet en forbedring i EBIT (driftsresultat) på 6,4 milliarder kroner for perioden 2018 til 2023. Tiltakene inkluderer også en forenkling av stabsfunksjoner og en revidert driftsmodell som skal støtte opp om lønnsomhet og bærekraft.

Samtidig ble det kjent at om lag 2.200 ansatte kommer til å miste jobben i perioden frem til 2023. Hvor mange som vil miste jobben i Norge skal fremdeles være uklart.

Aksjen faller 1,10 prosent til 32,34 kroner.

Borr Drilling

Morgan Stanley nedgraderer onsdag Borr Drilling til «equal-weight», mens «overweight»-anbefaling på Maersk Drilling gjentas, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet får seg en kraftig nedjustering og kuttes med 59 prosent til 66 kroner. Dette begrunnes med at meglerhuset nå har et mer forsiktig syn på riggselskaper offshore.

Ifølge nyhetsbyrået tror analytikerne at kapasiteten vil bli absorbert i en saktere takt.

Aksjen faller 2,93 prosent til 48,405 kroner.

Axactor

I en oppdatering onsdag velger analytiker Thomas Svendsen i Nordea Markets å kutte kursmålet for gjeldsinndriveren Axactor fra 32 til 26 kroner.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Aksjen faller 1,18 prosent til 16,80 kroner.