Oljeprisfall trakk Oslo Børs i rødt onsdag

Pilen pekte ned på Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen falt 1,20 prosent til 880,16.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for drøye 3,7 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av nedgang i Europa onsdag og i USA tirsdag.

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekreftet tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett. Det skapte usikkerhet i markedene.

I tillegg var det i juli 109.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viste Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 3,6 prosent.

Likvide aksjer som Aker og Nel falt henholdsvis 3,40 og 4,88 prosent, mens Orkla gikk i mot markedet og steg 0,39 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 61,33 dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 2,81 prosent.

WTI-oljen handlet for 55,71 dollar, en nedgang på 2,76 prosent.

Oljeprisfallet tiltok på slutten av dagen på nyheten om at Saudi-Arabia skal ha gjenopprettet produksjonskapasiteten til 11,3 millioner fat om dagen.

Det meldte Reuters onsdag.

Etter angrepene på to oljeinstallasjoner i landet den 14. september, ble om lag halve produksjonen, 5,7 millioner fat om dagen, tatt ut av operasjon.

Kilder med kjennskap til situasjonen har uttalt til Reuters at Khurais-feltet nå produserer 1,3 millioner fat om dagen og at Abqaiq produserer 4,9 millioner fat. Mandag skal Abqaiq-produksjonen ha ligget på 3 millioner fat om dagen.

Det ser dermed ut til at Saudi-Arabia, og oljeselskapet Saudi Aramco, har greid å gjenvinne full kapasitet én uke tidligere enn det som har vært offentlig kommunisert.

Ifølge den ukentlige råoljelagerrapporten fra API steg råoljelagrene i USA med 1,4 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet et trekk i lagrene på 0,2 millioner fat.

Aker BP falt 3,44 prosent, og DNO måtte se hele 5,29 prosent av markedsverdien fordufte.

Scatec Solar og Equinor

Scatec Solar meldte onsdag at det har hentet 1,32 milliarder kroner i en rettet emisjonen gjennom utstedelse av 11.375.000 nye aksjer til en kurs på 116,00 kroner.

Selskapet har til hensikt å bruke nettoprovenyet til å akselerere veksten, i tillegg til å gjøre egenkapitalinvesteringer i storskala solenergiprosjekter.

I forrige uke hevet selskapet ambisjonene for kapasiteten med én GW til 4,5 GW.

Equinor opplyste at 1,3 millioner Scatec Solar-aksjer ble allokert til energiselskapet i den rettede emisjonen.

Det tilsvarer 11,4 prosent av de emitterte aksjene og innebærer at Equinor opprettholder sin eierandel på rundt 10 prosent.

Scatec-aksjen endte uendret på 120,60 kroner, og Equinor trakk seg tilbake 2,00 prosent til 173,90 kroner.

Equinor

CPIH (China Power International Holding) og Equinor har undertegnet en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Intensjonsavtalen åpner også opp for et eventuelt utvidet samarbeid mellom de to selskapene.

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sa konserndirektør for Nye energiløsninger, Pål Eitrheim, onsdag.

Wilh. Wilhelmsen Holding

Tirsdag varslet Wilh. Wilhelmsens Holding at det ønsket å kjøpe tilbake 1,5 millioner A-aksjer og inntil 500.000 B-aksjer.

Onsdag meldte selskapet at basert på tilbakemeldinger fra investorer vil rederiet tilby å kjøpe tilbake egne aksjer for mellom 143 og 148 kroner. Det vil tilby samme pris for A-og B-aksjene.

«Beslutningen er basert på en samlet vurdering av flere faktorer, inkludert aksjekurs, likviditet og alternative investeringer. Det har også vært positive innspill fra aksjonærer. Vi har ingen kommentar vedrørende eventuelle fremtidige tilbakekjøp», uttalte investorkontakt Åge Sturtzel Holm til Finansavisen tirsdag formiddag.

Bokbyggingen vil slutte 26. september klokken 16.30, med DNB Markets som tilrettelegger. Prising og allokering vil følge før klokken 18.00 samme dag, mens handelsdatoen vil være 30. september.

A-aksjen klatret 0,35 prosent til 142,50 kroner, og B-aksjen steg 1,07 prosent til 141,50 kroner.

Borr Drilling

Morgan Stanley nedgraderte onsdag Borr Drilling til «equal-weight».

Kursmålet fikk seg en kraftig nedjustering og ble kuttet med 59 prosent til 66 kroner. Dette begrunnes med at meglerhuset nå har et mer forsiktig syn på riggselskaper offshore.

Analytikerne i investeringsbanken tror at kapasiteten i markedet vil bli absorbert tregere enn tidligere antatt.

Aksjen falt 5,27 prosent til 47,24 kroner.

ICE Group

ICE Group-datter Ice Group Scandinavia har lyktes med å utstede en senior usikret obligasjon på 900 millioner kroner med forfall i oktober 2023.

Provenyet vil bli brukt til å finansiere videre vekst, refinansiere eksisterende gjeld samt generelle selskapsformål.

Rentebetingelsene på ICE Groups nye obligasjonslån er tremåneders nibor pluss 800 basispunkter.

Aksjen falt 1,27 prosent til 22,90 kroner.

Solstad Offshore

Total E&P Sør-Afrika har tildelt Solstad Offshore kontrakter for ankerhåndteringsskipene «Normand Drott» og «Normand Prosper».

Kontraktene skal støtte Totals arbeid på blokk 11B/12B i Sør-Afrika.

Boreprogrammet er ventet å ta opptil 280 dager, inkludert mobiliseringstid og demobiliseringstid, med ventet oppstart i løpet av første halvår av 2020.

Aksjen falt 3,25 prosent til 0,69 kroner.