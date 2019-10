Sell-off i renter og gull - investorene lovpriser klesgigant

Pilen pekte oppover på Wall Street onsdag. Alle de toneangivende indeksene endte i grønt territorium.

Utviklingen kom i kjølvannet av flere Trump-nyheter.

Den amerikanske presidenten uttalte på FN-toppmøtet onsdag at en handelsavtale mellom USA og Kina kan komme «raskere enn du tror». Det er å forvente at partene vil holde et nytt møte innen kort tid.

I tillegg ble det kjent at USA og Japan har kommet til en innledende enighet for en ny handelsavtale mellom landene. Amerikanske jordbruksvarer for opptil sju milliarder dollar vil få redusert eller eliminert toll i den nye avtalen.

I tillegg har landene blitt enige om reduserte handelsbarrièrer på digital handel tilsvarende 40 milliarder dollar.

Se meldingen fra amerikanske handelsmyndigheter her

I tillegg virket det som at markedet tolket utskriften fra telefonsamtalen mellom Donald Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj som mindre alvorlig enn fryktet.

Utskriften bekreftet tilsynelatende at Trump i samtalen uttrykte ønske om en etterforskning av Joe Biden. Men Trump selv avviser at han la noe press på Zelenskyj.

– Dette er den største heksejakten i amerikansk historie, trolig i hele historien, sa Trump til pressefolk etter at utskriften var offentliggjort.

Anklagepunktene mot Trump er ikke utformet, men demokratene mener at han misbruker sin makt som president og bruker amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innlede korrupsjonsetterforskning mot Bidens sønn.

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekreftet tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

På nøkkeltallsfronten var salget av nye eneboliger i USA opp med 7,1 prosent i august, til en sesongjustert årlig takt på 713.000 enheter, ifølge U.S. Sencus Bureau.

Den justerte årstakten i juli var på 666.000 og 18 prosent opp fra august 2018 på 604.000.

Ifølge Reuters var det på forhånd ventet en oppgang på 3,5 prosent til en årstakt på 660.000.

Nike-byks etter knalltall

Dow Jones klatret 0,61 prosent til 2.970,71 på Wall Street onsdag.

21 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Nike var den soleklare vinneren med en oppgang på 4,15 prosent.

Tirsdag kveld norsk tid presenterte klesgiganten tall for sitt regnskapsmessige andre kvartal.

Inntjeningen per aksje landet på 86 cent, mot ventet 70 cent, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen kom inn på 10,66 milliarder dollar, mot ventet 10,44 milliarder dollar.

Bruttomarginen ble sterke 45,7 prosent, noe som var et resultat av Nikes nye strategi om å selge mer gjennom egne butikker, «Nike Direct», og mindre gjennom forhandlere.

I Nord-Amerika steg omsetningen med fire prosent, mens den økte med sterke 27 prosent i Kina, tross handelskonflikten.

Online-salget økte med hele 42 prosent, noe som omnichannel-sultne (satsing på nett og i fysisk butikk) investorer vet å sette pris på.

Intel og Dow Inc. var også blant vinnerne og klatret henholdsvis 2,41 og 2,34 prosent.

På taperlisten finner vi helse-relaterte aksjer.

Helse- og forsikringskjempen UnitedHealth falt 1,25 prosent, og Merck & Co trakk seg tilbake 0,57 prosent.

Raffineri-gigant steg kraftig etter mulig fisjon som kan vise verdi

S&P 500 endte dagen opp 0,62 prosent til 2.984,87.

En av dagens vinnerne var Marathon Petroleum som steg 8,42 prosent.

Oljeraffinerigiganten, som også driver stort i flere deler av verdikjeden, bør splittes opp i flere separate enheter for dele operasjonene inn i retail-, midtstrøms- og raffineriselskaper. Det var ordlyden i et brev sendt fra hedgefond-forvalter og mangemilliardær Paul Singer til Marathon-styret, ifølge CNBC.

Singer, som gjennom fondet Elliott Management kontrollerer 2,5 prosent av de utestående aksjene i Marathon Petroleum, mener at å fisjonere selskapet vil øke aksjonærverdiene og «få bukt med selskapets kronisk svake prestasjon».

D.E. Shaw, et annet hedgefond som eier om lag 2,5 prosent av raffinerigiganten, støtter Singers syn.

Innen finans var også utviklingen positiv. Bank of America og Wells Fargo klatret henholdsvis 1,11 og 1,29 prosent.

GPU-gigant blant vinnerne etter Goldman-oppdatering

Nasdaq Composite endte dagen opp 1,05 prosent til 8.007,38.

Blant vinnerne finner vi NVIDIA som klatret 3,30 prosent til 178,23 dollar.

Kursbevegelsen kom etter at Goldman Sachs oppjusterte kursmålet på aksjen fra 179 til 192 dollar.

Kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Goldman trekker frem at selskapets spill- og datasenter-segmenter fortsetter å vokse. Analytikerne estimerer en omsetningsvekst på 27 prosent for det kommende året.

Chip-produsenten Broadcom falt 2,32 prosent etter at selskapet hentet mer penger gjennom utstedelse av preferanseaksjer enn de tre milliarder dollarene som var planlagt. Broadcom valgte å hente 3,2 milliarder dollar gjennom kapitalproduktet som gir rett til et udiskutabelt utbytte, men med begrenset oppside.

Amazon steg 1,53 prosent etter å ha kjøpt opp teknologi-startupen INLT.

Tesla steg 2,46 prosent.

Facebook klatret 0,84 prosent.

Alphabet (Google) hadde en god dag og økte markedsverdien med 2,28 prosent til 864,18 milliarder dollar.

Netflix, som med beta på 1,5 gjerne skal gå litt mer enn markedet, klatret 3,99 prosent.

Microsoft steg 1,44 prosent og befester posisjonen som verdens mest verdifulle selskap.

Apple endte dagen opp 1,54 prosent.

Gullprisen falt hele 1,84 prosent til 1.512,00 dollar per unse.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 6,80 prosent til 15,89 poeng.

Renter

Tremånedersrenten falt tilbake 3,9 basispunkter til 1,887 prosent.

Renten på 2-åringen klatret hele 9,1 basispunkter 1,687 prosent.

Investorene solgte lange renter, og renten på 10-åringen steg med 7,7 basispunkter til 1,728 prosent.

30-åringen yielder nå 2,174 prosent, opp 6,9 basispunkter.