Oslo Børs fra god åpning til svak slutt

Oslo Børs endte omtrent flatt torsdag. Hovedindeksen var tidlig opp 0,6 prosent, men en times tid før handelsdagens slutt gikk det fra pluss til minus. Til slutt endte hovedindeksen imidlertid opp marginale 0,06 prosent, til 880,70 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 3,5 milliarder kroner.

Oljen opp og ned

Etter oppgang på rundt 0,5 prosent ved 12-tiden, gikk oljeprisene tilbake utover ettermiddagen. Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,0 prosent til 60,83 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 1,1 prosent til 55,86 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet nordsjøoljen 61,33 dollar fatet.

Ifølge Reuters ble prisene trukket oppover av optimisme til at USA og Kina kan komme til en løsning på handelskonflikten landene imellom. Det at Saudi-Arabia gjenopptar produksjonen raskere enn ventet etter angrepene på oljeinstallasjoner i landet, styrte samtidig prisene motsatt vei, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor endte torsdag uendret på 173,90 kroner, etter å ha vært opp rundt prosenten tidligere på dagen. Aker BP falt 0,8 prosent til 244,80 kroner. DNO steg imidlertid 1,5 prosent til 13,09 kroner.

Oljeservice

Oljeservicesektoren gikk også i minus. Subsea 7 falt 0,4 prosent, Aker Solutions falt 2,4 prosent, og PGS falt 2,8 prosent. Kværner endte ned 3,6 prosent.

TGS trakk ned 0,8 prosent til 229,80 kroner. Det til tross for at Bank of America Merrill Lynch anbefaler kjøp. Ifølge TDN Direkt er meglerhusets kursmål for TGS på 310 kroner.

Riggduoen Borr Drilling og Seadrill falt henholdsvis 2,9 og 3,1 prosent.

Shipping og gass

Frontline endte høyt på omsetningsoversikten, og høyt på vinnerlisten. John Fredriksens tankrederi steg 7,5 prosent til 84,50 kroner.

Gassrederiet Avance Gas, der Fredriksen-selskapet Hemen Holding har 19,5 prosent av aksjene, steg 4,8 prosent til 36,40 kroner. Også BW LPG klatret torsdag – 1,9 prosent til 53,00 kroner.

Clarksons Platou har ifølge TDN Direkt justert opp kursmålene for flere shippingaksjer, og for Avance Gas og BW LPG er kursmålene henholdsvis 6 og 10 dollar, tilsvarende cirka 54,30 og og 90,60 kroner. Meglerhuset gjentar dessuten kjøpsanbefaling for begge.

Tørrlastrederiet Belships endte flatt på 7,10 kroner. Danske Bank Markets har ifølge TDN Direkt gjenopptatt dekningen av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål 8,10 kroner.

Godt omsatte aksjer

Thin Film Electronics bykset 10,0 prosent til 0,25 kroner på høy omsetning. Torsdag meldte selskapet at en rekke innsidere har fått tegningsretter.

Bakkafrost, som har gjennomført en rettet emisjon på nær 3,7 milliarder kroner, toppet omsetningsoversikten. Aksjen falt 0,1 prosent til 527,50 kroner. Selskapet skal bruke midler fra emisjonen på kjøp av 133.125.109 aksjer i The Scottish Salmon Company.

Scatec Solar, som sent tirsdag kunngjorde at en rettet emisjon på rundt 1,32 milliarder kroner var gjennomført, falt 2,2 prosent til 117,90 kroner.

Ellers blant tungvekterne steg Yara 1,2 prosent, DNB 0,3 prosent, Hydro 0,4 prosent og Telenor 0,3 prosent, mens Nel klatret 0,9 prosent. Sjømatselskapene SalMar og Lerøy Seafood falt 0,7 og 1,1 prosent.

Eiendomsavtaler

Veidekke steg 1,1 prosent til 101,90 kroner. Entreprenørkonsernet meldte at det skal bygge de siste 81 boligene i prosjektet Gartnerkvartalet på Løren i Oslo, et oppdrag verdt 162 millioner kroner.

Orkla steg 0,5 prosent til 83,80 kroner. Merkevarekonsernet meldte at salget av industrieiendommen i Treschows gate 16 til Oslo kommune for 412 millioner kroner er godkjent i bystyret i Oslo. DNB Markets har samtidig oppdatert sin anbefaling for Orkla. Ifølge TDN Direkt fastholdes en salgsanbefaling, men kursmålet er løftet fra 65 til 72 kroner.

Mest opp, mest ned

Aksjen som steg mest, var Element. Aksjen endte opp 29,4 prosent til 4,05 kroner. Merkur Market-noterte Induct og TargetEveryOne steg 14,9 og 12,6 prosent.

Reach Subsea toppet taperlisten, ned 10,3 prosent, etterfulgt av Høland og Setskog Sparebank og Merkur-noterte Zenith Energy, som falt 7,5 og 5,1 prosent.