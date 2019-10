Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 881,96, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 459 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,86 til 61,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 56,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Satellittbilder som viser oljeaktivitet som indikerer at Saudi-Arabias oljeproduksjon har blitt normalisert har lagt press på prisene denne uken.

Ifølge TDN Direkt uttalte dataanalyseselskapet Kayrros torsdag at satellittbilder skal ha vist at forbrenningen av gass fra oljefeltene i Ghawar, Khurais og Abqaiq var på «vanlige minimale nivåer».

– De som har vært positive til oljeprisen har blitt skuffet av raskere enn forventet innhenting av oljeproduksjon i Saudi-Arabia, sier Stephen Innes, ifølge nyhetsbyrået.

Overvåkning av saudiske lagringssteder ved Ras Tanura, Yanbu og Khafji viser at lagernivåer var ned 1,4 millioner fat sammenlignet med to uker siden, selv om disse sies å ha steget litt de siste dagene.

Totalt hadde Saudi-Arabia ifølge TDN Direkt 61,7 millioner fat på lager.

Equinor faller 0,23 prosent til 173,50 kroner, mens Aker BP er ned 0,65 prosent til 243,20 kroner. DNO svekkes 0,96 prosent til 12,96 kroner.

Fortsetter opp

Element var aksjen som klatret mest på Oslo Børs torsdag, med en oppgang på 29,4 prosent. Fredag morgen fortsetter aksjen opp 33,21 prosent til 5,40 kroner.

Aksjen er den siste uken opp over 100 prosent, mens den i løpet av den siste måneden har styrket seg drøye 175 prosent.

Også Thin Film Electronics styrker seg mer. Aksjen klatret torsdag 10,0 prosent, og er nå opp ytterligere 5,85 prosent til 0,26 kroner.

Selskapet kunne i går melde at en rekke innsider har sikret seg tegningsretter.

Merkur Market-noterte Zwipe stiger 6,56 prosent til 13,00 kroner på melding om at de nå har levert sin første leveranse av andregenerasjonsprodukt.

Blant tungvekterne er Norsk Hydro opp 2,22 prosent til 33,15 kroner etter at selskapet i natt kunne melde at den 19 måneder lange embargoen som har begrenset aktivitetene ved Alunorte nå er over.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har inngått en avtale om salg av samtlige aksjer i Sør Farming AS til lokale aktører for 1,24 milliarder kroner. Aksjen sendes opp 1,72 prosent til 188,80 kroner.

Taperne

Aksjen som faller mest fredag morgen er Merkur Market noterte TargetEveryone, som faller 25,23 prosent til 0,16 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har nådd en avtale om en rettet emisjon med et proveny på 6,2 millioner svenske kroner, samt et brolån på 2 millioner svenske kroner.