Oslo Børs i grønt ved lunsjtider fredag

Pilen peker oppover på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen stiger 0,46 prosent til 885,75.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,6 milliarder kroner.

I september var det 61.314 helt arbeidsledige i Norge, viser tall fra NAV.

Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongveriasjoner.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighet på 2,2 prosent.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, var i september på 73.800 personer. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Videre ble det kjent at kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste en vekst på 5,5 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av august.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,6 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,1 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,3 prosent i juli.

På Oslo Børs handler likvide aksjer som Subsea 7 og Yara opp henholdsvis 1,11 og 1,38 prosent, mens Scatec Solar går i mot marked og faller 3,39 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,21 til 61,98 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,98 prosent til 55,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Satellittbilder, som indikerer at Saudi-Arabias oljeproduksjon har blitt normalisert, har lagt press på prisene denne uken.

Ifølge TDN Direkt uttalte dataanalyseselskapet Kayrros torsdag at satellittbilder skal ha vist at forbrenningen av gass fra oljefeltene i Ghawar, Khurais og Abqaiq var på «vanlige nivåer».

– De som har vært positive til oljeprisen har blitt skuffet av raskere enn forventet innhenting av oljeproduksjon i Saudi-Arabia, sier Stephen Innes, ifølge nyhetsbyrået.

The Wall Street Journal kunne melde at Saudi-Arabia har gått med på en delvis våpenhvile i krigen i Jemen.

Våpenhvilen kommer etter at Houthi-opprørerne erklærte en ensidig våpenhvile i forrige uke.

Equinor stiger 0,18 prosent, Aker BP klatrer 1,06 prosent og DNO legger på seg 0,11 prosent.

The Scottish Salmon Company

Frode Teigen har solgt sine 12,3 millioner aksjer i The Scottish Salmon Company.

I tillegg har Kontrari, som eies av Teigen, solgt sine 2,7 millioner aksjer.

The Scottish Salmon Company har vært en kursrakett på Oslo Børs det seneste året, og er opp over 90 prosent, noe Teigen har nytt godt av.

Tatt dagens kurs i betraktning har Teigen solgt aksjer i SSC for om lag 425 millioner kroner.

Han har vært med som aksjonær i The Scottish Salmon Company siden børsnoteringen i 2010, og da sto aksjekursen i snaut fire kroner.

Teigen befinner seg på en 85. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, og står oppført med en nettoformue på 3,3 milliarder kroner, opp 20 prosent fra 2018.

SSC-aksjen klatrer 0,18 prosent til 28,15 kroner.

Norway Royal Salmon

Torsdag ble det kjent at Norway Royal Salmon (NRS) har blitt enig med lokale aktører om å selge alle aksjene i datterselskapet Sør Farming AS for 1,24 milliarder kroner.

I tillegg ble det inngått et langsiktig samarbeid med kjøp og salg av fisk, som NRS anser som svært viktig.

- Vi var åpen for flere alternativer, men konkluderte med at et rent salg var mest attraktivt for oss. Vi er fornøyde med transaksjonen, både når det gjelder kontantdelen, i tillegg til avtalen vi har gjort som sikrer et langsiktig samarbeid på salgsavdelingen, sier konsernsjef Charles Høstlund til TDN Direkt.

Aksjen stiger 4,53 prosent til 194,00 kroner.

DNB

Credit Suisse oppgraderer ifølge en sektoranalyse DNB til outperform fra nøytral, og oppjusterer kursmålet på aksjen til 184 fra 174 kroner.

Meglerhuset forblir forsiktige i forhold til nordiske banker, men oppgraderer DNB på grunnlag av gode makroøkonomiske forhold i Norge sammenlignet med andre nordiske land, høy kapitalavkastning og lav risiko knyttet til hvitvasking ettersom DNB har begrenset eksponering mot den baltiske regionen.

Aksjen stiger 1,65 prosent til 159,75 kroner.

Klaveness

Klaveness Combination Carriers (KCC) bygger opp en flåte av skip som kan veksle mellom å frakte forskjellige typer laster som petroleumsprodukter og tørrlastvarer. Nå har rederiet sikret seg opsjoner for flere såkalte Cleanbu-skip, opplyses det i en melding.

Nye avtaler inngått med Jiangsu New Yangzi Shipbuilding (JNYS) åpner for ytterligere to fartøyer av denne typen.

Avtalene definerer også leveringstidene for de fire Cleanbu-fartøyene KCC har hatt opsjoner for fra før.

De nå totalt seks Cleanbu-opsjonene har fast pris, og utløper innenfor en periode mellom februar 2020 og januar 2021. Leveringstidene for de aktuelle fartøyene er mellom september 2021 og november 2022.

Aksjen handles uendret til 45,00 kroner.