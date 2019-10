Nyhetsrush i oljemarkedet da Oslo Børs endte i grønt

Pilen pekte opp på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen klatret 0,40 prosent til 884,26.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,5 milliarder kroner.

I det norske markedet var ledighetstall og kredittveksten blant driverne.

I september var det 61.314 helt arbeidsledige i Norge, viste tall fra NAV.

Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongveriasjoner.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighet på 2,2 prosent.

Videre ble det kjent at kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, vokste med 5,5 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av august.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,6 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,1 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,3 prosent i juli.

På Oslo Børs endte likvide aksjer som Subsea 7 og Yara opp henholdsvis 1,61 og 1,28 prosent, mens Scatec Solar gikk i mot marked og falt 5,51 prosent.

Oljeprisen

Det var en rekke nyheter som påvirket oljeprisen fredag.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 61,17 dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 0,92 prosent.

WTI-oljen handlet for 56,19 dollar, ned 0,39 prosent.

Tidligere denne uken ble det kjent at Saudi-Arabia har gjenopprettet produksjonskapasiteten til 11,3 millioner fat om dagen en snau uke før planen som myndighetene tidligere har kommunisert. Satellittbilder fra området viste fredag at bekrefter at produksjonen skal være nær normalnivået.

Det ble også kjent at Saudi-Arabia har gått med på en delvis våpenhvile i krigen i Jemen.

Det meldte The Wall Street Journal.

Våpenhvilen kommer etter at Houthi-opprørerne erklærte en ensidig våpenhvile i forrige uke.

På ettermiddagen meldte Irans president at USA har tilbudt å fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger.

«Den tyske forbundskansleren, statsministeren av England (Storbritannia) og presidenten av Frankrike var i New York og alle insisterte på at dette møtet skal finne sted. USA sier at de vil løfte sanksjonene. Det var oppe til debatt hvilke sanksjoner som vil fjernet, og de sa tydelig at de vil løfte alle sanksjoner», skrev Reuters.

Donald Trump gikk langt i å avkrefte den iranske presidentens påstander på Twitter.

«Iran ønsket at jeg skulle løfte sanksjonene mot dem for å få til et møte. Jeg sa, selvfølgelig, NEI!», skrev presidenten.

Iran eksporterer nå kun om lag 200.000 fat med olje om dagen, mot landets eksportkapasitet på 2,5 millioner fat om dagen. Skulle sanksjonene løftes i sin helhet, vil markedet kunne oversvømmes med ny tilførsel på over to millioner fat om dagen.

I tillegg preges markedet av de amerikanske sanksjonene mot fire oljeselskaper, deriblant en COSCO Shipping-datter. COSCO kontrollerer en signifikant andel av verdens tankflåte, og oljetradere er tilbakeholdne med å gjøre avtaler med konsernet.

The Scottish Salmon Company

Investor Frode Teigen har hatt en eventyrreise i The Scottish Salmon Company siden 2010. Nå casher han inn 423 millioner kroner.

Det seneste året har aksjen bykset opp 93 prosent på Oslo Børs. Frem til fredag var han selskapets nest største aksjonær med 15 millioner aksjer. Etter nedsalget kan investoren innkassere 423 millioner kroner, som kan brukes på andre investeringer.

Teigen har vært med som aksjonær i The Scottish Salmon Company siden børsnoteringen i 2010. Da sto aksjekursen i snaut 4 kroner.

Aksjen klatret 0,36 prosent 28,20 kroner.

Norway Royal Salmon

Torsdag ble det kjent at Norway Royal Salmon (NRS) har blitt enig med lokale aktører om å selge alle aksjene i datterselskapet Sør Farming AS for 1,24 milliarder kroner.

I tillegg ble det inngått et langsiktig samarbeid med kjøp og salg av fisk, som NRS anser som svært viktig.

- Vi var åpen for flere alternativer, men konkluderte med at et rent salg var mest attraktivt for oss. Vi er fornøyde med transaksjonen, både når det gjelder kontantdelen, i tillegg til avtalen vi har gjort som sikrer et langsiktig samarbeid på salgsavdelingen, sa konsernsjef Charles Høstlund til TDN Direkt.

Aksjen la på seg 4,42 prosent til 193,80 kroner.

DNB

Credit Suisse oppgraderte DNB til outperform fra nøytral, og skrudde opp kursmålet på aksjen til 184 fra 174 kroner.

Meglerhuset forblir forsiktige i forhold til nordiske banker, men oppgraderer DNB på grunnlag av gode makroøkonomiske forhold i Norge sammenlignet med andre nordiske land, høy kapitalavkastning og lav risiko knyttet til hvitvasking ettersom DNB har begrenset eksponering mot den baltiske regionen.

Aksjen steg 1,46 prosent til 159,45 kroner.

Telenor

Morten Karlsen Sørby, konserndirektør og fungerende leder for det nåværende skandinaviske forretningsområdet, slutter etter 26 år i Telenor og 15 år som del av konsernledelsen.

Sørby forlater Telenor for å søke nye muligheter innen styrearbeid og for å jobbe med ventureselskap og foretak innen private equity.

Aksjen endte dagen ned 0,38 prosent til 182,45 kroner.

Zwipe

Zwipe meddelte at de har levert sin første ordre for selskapets annengenerasjons biometriske innlegg til en kunde som opererer innen kortproduksjon.

Totalt er det snakk om noen tusen enheter av biometrikomponenten.

Verdien av ordren er rundt en halv million kroner, som bokføres i tredje kvartal.

Aksjen klatret 6,56 prosent til 13,00 kroner.

Klaveness

Klaveness Combination Carriers (KCC) bygger opp en flåte av skip som kan veksle mellom å frakte forskjellige typer laster som petroleumsprodukter og tørrlastvarer. Nå har rederiet sikret seg opsjoner for flere såkalte Cleanbu-skip.

Nye avtaler inngått med Jiangsu New Yangzi Shipbuilding (JNYS) åpner for ytterligere to fartøyer av denne typen.

De nå totalt seks Cleanbu-opsjonene har fast pris, og utløper innenfor en periode mellom februar 2020 og januar 2021. Leveringstidene for de aktuelle fartøyene er mellom september 2021 og november 2022.

Aksjen endte uendret på 45,00 kroner.