Etter å ha åpnet i positivt terreng, endte det med nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Utviklingen snudde brått da Bloomberg meldte at Trump-administrasjonen vurderer å innskrenke muligheten for å investere i kinesiske selskaper.

Blant annet skal Det hvite hus vurdere å avliste kinesiske selskaper fra amerikanske børser, meldte CNBC.

Kinesiske selskaper på Wall Street falt på nyheten. Blant annet falt Alibaba over fem prosent.

Handelssamtalene mellom USA og Kina skal etter planen fortsette 10-11. oktober i Washington D.C, men dagens nyhet bidro til å skape økt frykt for en opptrapping i handelskrigen blant investorene.

Ellers meldte Irans president fredag ettermiddag at USA hadde tilbudt å fjerne alle Iran-sanksjoner i bytte mot forhandlinger.

Donald Trump gikk imidlertid langt i å avkrefte den iranske presidentens påstander på Twitter.

«Iran ønsket at jeg skulle løfte sanksjonene mot dem for å få til et møte. Jeg sa, selvfølgelig, NEI!», skrev presidenten.

Også en rekke nøkkeltall tikket inn fredag.

Kjerne-PCE i USA, Feds foretrukne inflasjonsmål, var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august, mens årsveksten var opp 1,8 prosent.

På forhånd var det ventet en oppgang på 1,8 prosent på årsbasis, ifølge Reuters-konsensus.

Videre ble den endelige amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan på 93,2 i september.

Ifølge Reuters-konsensus var indeksen på forhånd ventet til 92 poeng.

Dow Jones falt 0,26 prosent til 26.821,88.

13 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Blant taperne var Microsoft med et fall på 1,30 prosent og Boeing med et fall på 1,04 prosent.

Apple endte ned 0,49 prosent, mens Walt Disney falt 0,98 prosent.

På vinnersiden finner vi blant annet Pfizer med en oppgang på 1,23 prosent, og Exxon Mobil med en oppgang på 0,75 prosent.

Nasdaq falt 1,13 prosent til 7.939,63.

Dagens store taper var Micron Technology, som produserer minne- og lagringsprodukter for mobil og PC.

Aksjen falt hele 11,09 prosent etter at selskapet kommuniserte at i sitt regnskapsmessige fjerdekvartal har salgene til Huawei gått kraftig ned.

Selskapet guider nå en justert inntjening per aksje på 45 cent for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal. Konsensus lå i forkant av rapporten inne med en forventning for fjerde kvartal på 61 cent per aksje.

Ellers falt Amazon 0,83 prosent, mens Facebook falt 1,67 prosent.

Tesla falt 0,18 prosent.

S&P 500 falt 0,53 prosent til 2.961,83.

Dagens vinner ble storbanken Wells Fargo som steg 3,80 prosent etter det ble klart at selskapet har ansatt Charles Scharf som ny toppsjef.

Scharf kommer fra rollen som toppsjef i Bank of New York Mellon, som også inngår i S&P 500. Aksjen falt 4,50 prosent etter nyheten om Scharfs avgang.

Ellers steg Hewlett Packard 2,46 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 9,65 prosent til 17,62.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 1,56 prosent til 61,76 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,98 prosent til 55,86 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og tiårige amerikanske statsrenten er nå på fem basispunkter. 2-åringen er ned 1,9 basispunkter til 1,64 prosent, mens 10 åringen er ned 1,1 basispunkter til 1,69 prosent. 30-åringen er ned ett basispunkt til 2,13 prosent.

Gullprisen er ned 0,77 prosent til 1.503,50 dollar per unse.