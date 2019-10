Orkla stiger på grønn børs

Pilen peker opp på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen stiger 0,24 prosent til 888,69.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,5 milliarder kroner.

Utviklingen skjer etter et brått fall i oljeprisen mandag ettermiddag og oppgang på Wall Street samme dag.

På de europeiske markedene er utviklingen blandet med Stockholms-børsen opp 0,43 prosent, mens FTSE 100 faller tilbake 0,61 prosent.

Likvide aksjer som Equinor og DNB stiger henholdsvis 0,95 og 1,56 prosent, mens Mowi går i mot markedet og faller 1,14 prosent.

Oljeprisen

Hele oppgangen i forbindelse med angrepene på oljeinstallasjonene i Saudi har effektivt blitt spist opp etter at produksjonskapasiteten i ørkenlandet nå er tilbake på 11,3 millioner fat om dagen.

Brent-oljen handles for 59,82 dollar per fat, opp 0.96 prosent.

WTI-oljen omsettes for 54,69 dollar per fat, opp 1,15 prosent.

Tidsspreadene spratt kraftig ut i forbindelse angrepene i Saudi. Vi så langt over fem dollar på differansen mellom spot og levering om ett år i futures-markedet. For olje med levering på termin fra åtte måneder frem i tid, og lengre ut på kurven, har falt den siste måneden.

Det er åpenbart at markedet frykter for etterspørselssiden da resesjonsfrykten er ganske høy.

Ifølge en Reuters-undersøkelse var oljeproduksjonen fra OPEC så lavt som 28,9 millioner fat om dagen i september. Det er isåfall en nedgang fra 29,74 millioner fat om dagen fra august-produksjonen, ifølge de offisielle OPEC-tallene.

Den amerikanske råoljeproduksjonen falt også tilbake med om lag 276.000 fat om dagen fra juni til juli. Produksjonsfallet var særlig drevet av en nedgang i produksjonen fra Mexico-gulfen.

Den russiske produksjonen falt med 50.000 fat om dagen i september, sammenlignet med måneden før. Det er problemer med enkelte rørinstallasjoner som er driveren. Allikevel produserer russerne mer enn hva kvoteringen i OPEC+-avtalen tilsier.

Produksjonen i Saudi-Arabia landet på 9,78 millioner fat i august.

Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte 192 boliger for totalt 914 millioner kroner i tredje kvartal, opplyses det i en børsmelding.

Justert for Selvaags eierandel i samarbeidsprosjekter, endte selskapet på 159 boliger med en samlet verdi på 756 millioner kroner.

Til sammenligning solgte Selvaag i tredje kvartal i fjor 201 boliger med en totalverdi på 861 millioner kroner, mens nettosalget da var 182 boliger til en verdi på 771 millioner kroner.

– Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel og salget har vært godt gjennom kvartalet. Hittil i år har vi solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor, sier Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen i en kommentar.

Aksjen faller 0,58 prosent til 51,20 kroner.

Solon Eiendom

Solon Eiendom solgte 78 boliger for totalt 407 millioner kroner i tredje kvartal.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag.

Av disse ble 62 boliger solgt til samarbeidsprosjektet Solon Realkapital AS, som eies 51 prosent av Runar Vatnes Vatne Property AS og 49 prosent av Solon Eiendom ASA.

I tredje kvartal i fjor ble det solgt 41 boliger til en samlet verdi av 248 millioner kroner.

Selskapet skriver at det, justert for eierandelen i samarbeidsprosjekter, ble solgt 48 boliger i tredje kvartal til en samlet salgsverdi av 253 millioner, sammenlignet med 41 boliger med en samlet verdi av 246 millioner i tredje kvartal 2018.

Aksjen faller 0,84 prosent til 35,40 kroner.

Veidekke

DNB Markets jekker opp kursmålet på Veidekke fra 95 til 112 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling.

Meglerhuset mener verdsettelsen holder seg attraktiv, selv med syklisk lav inntjening i eiendom.

Aksjen legger på seg 1,57 prosent til 103,70 kroner.

BW LPG

Singapore-baserte BW Group har solgt 650.000 aksjer i gassfraktrederiet BW LPG, ifølge en børsmelding tirsdag.

Aksjene ble solgt til en snittkurs på 53.7926 kroner, noe som dermed tilførte BW Group 35 millioner kroner.

Etter det relativt sett svært beskjedne salget, kontrollerer BW Group nær 66,8 millioner aksjer i BW LPG, tilsvarende en eierandel på 47,04 prosent.

Aksjen faller 0,19 prosent til 53,15 kroner.

Norwegian

Inkludert effekter av kostnadsprogrammet, kostnader relatert til 737 MAX-situasjonen og utviklingen i drivstoffprisene estimerer DNB-analytikerne et driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal på 2,5 milliarder kroner når selskapet legger frem sine tall 24. oktober.

Dette er rundt 12 prosent lavere enn konsensus.

«DNB Markets har i forbindelse med oppdrag ved tilretteleggingen av selskapets nylige obligasjonslån vært forhindret fra å ha en anbefaling på Norwegian i en periode, men vi gjenopptar fra i dag dekningen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 60 per aksje», heter det videre.

Aksjen stiger 0,94 prosent til 36,34 kroner.

Orkla

Nordea Markets øker kursmålet på Orkla-aksjen til 90 kroner og fremmer aksjen som en kjøpskandidat.

Meglerhuset peker på at Orkla har en attraktiv eksponering mot det raskt voksende markedet for plantebaserte kjøtterstatninger gjennom sine to veganske merker Anamma og Naturli.

Aksjen klatrer 2,30 prosent til 84,66 kroner.