Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i børsåpningen onsdag.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 875,33, ned 1,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 406 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,90 prosent til 59,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,34 prosent til 54,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge API falt råoljelagrene i USA med 5,9 millioner fat i forrige uke.

I tillegg meldes det at Ecuador ut av Opec fra og med 1. januar 2020 på bakgrunn av finansielle problemer. Landet produserer ifølge TDN Direkte omtrent 540.000 fat olje per dag.

Ellers blir oljeprisene påvirket av svake nøkkeltall fra USA. ISM for industrien i USA overrasket negativt tirsdag med en indeks på 47,8, ned fra 49,1 i august. På forhånd var det ventet en indeks på 50,0.

Platts skriver ifølge TDN Direkt at dette er det laveste indeksen har endt på siden juni 2009, og påpeker videre at det forsterket bekymringer om en stagnasjon i oljeetterspørselen.

«Frykt om etterspørsel fortsetter å dominere sentimentet i råoljemarkedet», skriver ANZ-analytikere i en oppdatering ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 1,52 prosent til 171,65 kroner, mens Aker BP er ned 1,97 prosent til 238,80 kroner.

Få lyspunkter

Det er mye rødt på Oslo Børs onsdag morgen, og vinnerlisten er kort. På toppen troner Hiddn Solutions, som klatrer 28,62 prosent til 4,00 kroner.

Aksjen la tirsdag denne uken på seg hele 128,57 prosent, mens den i går endte ned 5,18 prosent.

I sommer gikk selskapet konkurs, men Øystein Tvenge klarte å redde det børsnoterte holdingselskapet. I Finansavisen lørdag kunne vi lese at Tvenge nå har rengjort og pyntet det i håp om å få solgt det som et tomt børsskall til noen som vil raskt på børs.

BerGenBio melder onsdag morgen at de skal presentere status fra sitt kliniske studie med bemcentinib på The Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 6-10. november.

Aksjen klatrer 4,94 prosent til 14,88 kroner.

Blant tungvekterne klatrer A-aksjen til Adevinta 3,65 prosent til 107,80 kroner, mens B-aksjen er opp 2,88 prosent til 107,00 kroner.

Orkla stiger 0,09 prosent til 84,96 kroner, og Bakkafrost løftes 1,04 prosent til 533,00 kroner. Sistnevnte meldte i morges at de slaktet 12.900 tonn i 3. kvartal.

Taperne

Svært mange av tungvekterne står i rødt onsdag. Telenor svekkes 1,42 prosent til 180,85 kroner, DNB er ned 2,92 prosent til 156,00 kroner, og Mowi svekkes 0,43 prosent til 206,20 kroner.

Norsk Hydro faller tilbake 1,58 prosent til 31,18 kroner og Nel svekkes 2,46 prosent til 8,12 kroner. Yara er ned 1,83 prosent til 385,80 kroner.

Dagens hittil største taper er Merkur Market-noterte Induct, som faller 25,71 prosent til 3,12 kroner. Bak følger Element med en nedgang på 11,30 prosent til 5,10 kroner og Dof, som svekkes 6,16 prosent til 1,49 kroner. REC er ned 5,25 prosent til 4,19 kroner.