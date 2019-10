Investor stoppet ellevilt kursrally - meglerhus sendte aksje til bunns

Oslo Børs fikk seg en skikkelig nesestyver onsdag.

Hovedindeksen endte til slutt ned 2,18 prosent til 867,66, og det ble omsatt aksjer for 3.979 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,54 prosent til 58,56 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,28 prosent til 53,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge API falt råoljelagrene i USA med 5,9 millioner fat i forrige uke.

I tillegg meldes det at Ecuador skal ut av Opec fra og med 1. januar 2020 på bakgrunn av finansielle problemer. Landet produserer ifølge TDN Direkte omtrent 540.000 fat olje per dag.

Ellers blir oljeprisene påvirket av svake nøkkeltall fra USA. ISM for industrien i USA overrasket negativt tirsdag med en indeks på 47,8, ned fra 49,1 i august. På forhånd var det ventet en indeks på 50,0.

Platts skriver ifølge TDN Direkt at dette er det laveste indeksen har endt på siden juni 2009, og påpeker videre at det forsterket bekymringer om en stagnasjon i oljeetterspørselen.

«Frykt om etterspørsel fortsetter å dominere sentimentet i råoljemarkedet», skriver ANZ-analytikere i en oppdatering ifølge nyhetsbyrået.

Equinor og olje

På Oslo børs falt Equinor 2,90 prosent til 169,25 kroner.

Danske Bank har nedgradert Equinor fra kjøp til hold, og nedjustert kursmålet fra 195 til 178 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset ser for det meste en nedsiderisiko ettersom markedene forblir vel forsynt.

Ifølge nyhetsbyrået peker meglerhuset på at tilbudsrevideringer og dempede etterspørselsutsikter gjør at "call on Opec" for 2020 og 2021 ligger godt under den nåværende Opec-produksjonen.

Videre estimerer Danske Bank at Brent-prisen holder seg på 55 til 65 dollar pr fat, med primært nedsiderisiko, samtidig som at en global resesjon virker mer sannsynlig enn en regional krig i Midtøsten.

Kursmålet på Aker BP er tatt ned fra 384 til 338 kroner, men meglerhuset gjentar kjøp.

Aksjen er ned 1,81 prosent til 239,20 kroner, mens DNO er ned 3,50 prosent til 12,35 kroner.

Hiddn Solutions, Rec og tapere

Rec falt hele 24,87 prosent til 3,20 kroner etter at Sparebank 1 Markets har nedjustert kursmålet på aksjen fra seks til én krone. Meglerhuset mener at selskapet trenger ekstern finansiering innen maksimalt 12 måneder under nåværende markedsklima.

Element falt 24,87 prosent til 4,32 kroner.

Thinfilm-aksjen smalt ned 20,69 prosent til 0,18 kroner. Selskapet har sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling, hvor selskapet foreslår en aksjespleis på 150:1.

Tvenge flagget - stoppet kursrally

Finansavisen skrev forrige lørdag at Hiddn Solutions er rengjort og pyntet i håp om å få solgt det som et tomt børsskall til noen som vil raskt på børs.

Etter oppslaget har aksjen steget 138 prosent, og børsskallet prises nå til 43 millioner kroner.

Onsdag benyttet investor Torstein Tvenge kursrallyet de seneste dagene til å selge i overkant av en halv millioner aksjer, ifølge en flaggmelding. Etter transaksjonen eier fortsatt Tvenge en million aksjer i Hiddn, som utgjør snaut 7 prosent av aksjene i selskapet.

Aksjen steg lenge også onsdag, men Tvenge-meldingen satte en stopper for kursrallyet og endte til slutt ned 3,86 prosent til 2,99 kroner.

På toppen av en kort vinnerliste finner vi Awilco LNG, som steg 6,87 prosent til 3,89 kroner. BerGenBio fulgte bak etter at selskapet har meldt at de skal presentere status fra sitt kliniske studie med bemcentinib på The Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 6-10. november. Aksjen endte opp 5,78 prosent til 15,00 kroner.