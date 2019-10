Kraftig fall på Wall Street - flyselskapene stupte

Alle de ledende indeksene på børsene i New York stupte onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av nøkkeltall fra USA som viste at det ble skapt 135.000 nye jobber i privat sektor, ned fra 157.000 i august.

ADP-sysselsettingsveksten var dermed høyere enn Dow Jones-estimatene på 125.000 nye jobber, men lavere enn Bloomberg-estimatet på 140.000.

Det gjør at det i snitt har blitt skapt 145.000 nye jobber hver måned i 2019, ned fra 214.000 i samme periode i fjor.

Ellers venter markedet på kanskje månedens viktigste tall, som er sysselsettingsrapporten non-farm payrolls. Disse tallene kommer fredag.

Flyselskapene styrtet på rød børs

Dow Jones stupte 1,85 prosent til 26.081,3 og er med det opp 11,81 prosent i år.

Ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. Johnson & Johnson var dagens vinner, og eneste med positiv utvikling. Selskapet hadde en oppgang på 1,55 prosent.

Videre var Walgreens Boots Alliance Inc. dagens taper, med et fall på 3,42 prosent.

Kjente selskaper som Coca-Cola Co. og Walt Disney Co. falt henholdsvis 2,84 og 0,31 prosent.

S&P 500 endte ned 1,79 prosent til 2.887,73. Det vil si at indeksen er opp 15,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Lennar Corp. Cl A, som hoppet 3,88 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet meldte om et resultat i tredje kvartal som slo forventningene. Selskapet så høyere etterspørsel, ettersom boliglånsrenten har falt.

På toppen av taperlisten var Nektar Therapeutics, som stupte 5,97 prosent.

Høyt oppe på taperlisten finner man også Delta Air Lines Inc., som falt 4,7 prosent. Nedgangen kom etter at flyselskapet sa at trafikken i september økte med 6,8 prosent til 19.56 milliarder RPM (revenue passenger miles), mens kapasiteten økte med 4,7 prosent til 22.93 milliarder ASM (available seat miles).

Delta Air Lines er kun én av tre flyselskaper som befinner seg høyt oppe på taperlisten. American Air Lines Group Inc. stupte 5,34 prosent etter at Alaska Airlines gjennomgår og skalerer tilbake sitt partnerskap med American Airlines.

Alaska Airlines begrunner det med at de har vokst ut av det 20 år gamle samarbeidet, siden de nå flyr til flere amerikanske destinasjoner selv.

United Airlines Holdings Inc. stupte 4,72 prosent.

Bilprodusent falt etter svakere salg

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,56 prosent til 7.785,25.

Facebook falt 0,69 prosent, mens Apple stengte ned 2,51 prosent og Amazon falt tilbake 1,29 prosent.

Netflix hadde en oppgang på 0,57 prosent og Alphabet (Google) falt 2,36 prosent.

Dagens vinner ble Stars Group Inc., som hoppet 30,05 prosent.

På motsatt side ble Savara Inc. dagens taper med et kollaps på 58,47 prosent. Kollapsen kom etter at FDA (Food and Drug Administration) indikerte at dataene som ble gitt i orienteringspakken ikke gir tilstrekkelig bevis på effektivitet og sikkerhet, og anbefalte ikke at selskapet sendte inn en Biologics License Application (BLA). Selskapet jobber for å bestemme de neste trinnene for Molgradex utviklingsprogram.

Ford Motor Company falt 3,26 prosent etter at tredje kvartals salg endte på 580.251 enheter. Det tilsvarer et 4,9 prosent årlig fall. Aksjen falt til tross for analytikere som ventet et fall på 6,1 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 10,72 prosent til 20,55.

Gullprisen var opp 1,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.504,9 dollar.

Tremånedersrenten falt 2,6 basispunkter til 1,78 prosent.

Renten på 2-åringen stupte 6,8 basispunkter til 1,48 prosent.

10-åringen falt tilbake 4,1 basispunkter til 1,597 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,9 basispunkter til 2,085 prosent.