Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 859,77, ned 0,91, og det er hittil omsatt aksjer for 520 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,05 prosent til 57,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 52,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljelagrene viste ifølge TDN Direkt onsdag en lagerbygging på 3,1 millioner fat, sammenlignet med et Platts-konsensus på 1,3 millioner fat.

Oljeprisene er nå lavere enn før angrepet på Aramco, noe som ifølge analytikere skyldes økonomiske utsikter.

«Markedet er tydelig fiksert på den potensielle effekten av svak økonomisk vekst vil ha på etterspørselen etter olje, samtidig som bekymringer for tilbudssiden har lettet», sier en ANZ-analytiker, ifølge nyhetsbyrået.

Til tross for den manglende premiumen på oljeprisen etter angrepet på Aramco, er det ventet at eksportører fra Saudi-Arabia vil øke prisene på sine forsendinger til Asia i november.

Den offisielle salgsprisen for Arab Light-råolje i november forventes ifølge TDN Direkt å stige med minst 50 cent per fat fra forrige måned, til høyeste nivået siden juli.

Onsdag bagatelliserte den iranske oljeministeren, Bijan Zanganeh, markedseffekten av forrige måneds angrep på Aramco, men advarte ifølge nyhetsbyrået om at enhver gjengjeldelse mot Iran «vil ødelegge hele regionen».

Equinor faller 1,57 prosent til 166,60 kroner, mens Aker BP svekkes 2,38 prosent til 233,50 kroner. DNO er ned 1,76 prosent til 12,32 kroner.

Rett opp

Idex Biometrics og Idemia har inngått en verdensomspennende lisensavtale for bruk av Idex' biometriske kort.

Nyheten sender Idex-aksjen opp hele 20,11 prosent til 1,73 kroner.

Også REC stiger kraftig, etter at selskapet i morges kom med en fersk oppdatering. Aksjen er nå opp 13,05 prosent til 3,62 kroner.

Selskapet melder at det leverte 860 tonn silisiumgass i tredje kvartal, mot selskapets anslag i juli på 900 tonn. De trekker også frem at de vurderer å selge Butte-anlegget, samt at de ikke vil øke kapasiteten ved Yulin i Kina.

En annen aksje som er på vei oppover torsdag morgen er Nekkar, som klatrer 3,83 prosent til 2,98 kroner på relativt høyt volum.

Investor Ketil Skorstad, som er storaksjonær i Nekkar, sier i dag i et intervju med Finansavisen at han mener aksjen er børsens billigste.

– Selskapet har nesten hele markedsverdien i cash, og Syncrolift burde alene være verdt 300 millioner kroner. Dagens prising på børs gir en selskapsverdi på 0 kroner, sier Skorstad.

I rødt

Taperlisten på Oslo Børs er lang torsdag morgen.

Dagens hittil største taper er Merkur Market-noterte Zenith Energy, som faller 30,30 prosent til 0,46 kroner.

Selskapet kunne i morges rapportere at de nå har fullført sin første boreoperasjon på Jafarli-feltet i Aserbajdsjan med egen rigg. Resultatene viser at brønn C-37 kan produsere opptil 100 fat olje per dag, noe Zenith er «strålende fornøyde» med.

Ellers faller Thin Film Electronics 18,04 prosent til 0,15 kroner, mens Hiddn er ned 10,37 prosent til 2,68 kroner.

Blant tungvekterne svekkes Nel 3,61 prosent til 7,48 kroner, mens Mowi er ned 0,69 prosent til 202,40 kroner. Norsk Hydro faller 0,75 prosent til 30,61 kroner, DNB er ned 1,03 prosent til 153,00 kroner og Yara faller tilbake 1,24 prosent til 381,50 kroner.