Nervøs børsåpning i USA

Det har vært et ordentlig surt klima på verdens børser de siste to dagene» med bredt børsfall på de globale markedene.

I går falt de amerikanske indeksene nærmere 2 prosent, før børsfallet fortsatte videre i Asia og på Oslo Børs.

Torsdag peker pilene derimot forsiktig opp ved børsåpning i USA.

Nærmere ti minutter ut i handelen er Dow Jones opp 0,06 prosent til 26.093,47 poeng.

S&P 500 er opp 0,09 prosent til 2.890,15, mens Nasdaq-indeksen stiger 0,16 prosent til 7.797,81.

Nervøs stemning

ISM-indeksen for amerikansk industri tidligere denne uken får hovedæren for den sure stemningen, som var overraskende svak og falt under 50-grensen.

«Det fyrer opp under resesjonsfrykten i markedet. Dermed blir dagens ISM-tall for amerikansk økonomi utenom industrien ekstra viktig. Tegn til smitte fra industrien til resten av økonomien vil nøre oppunder frykten ytterligere», skrev sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen torsdag.

På makrofronten torsdag har det blant annet tikket inn jobless claims, som kom inn høyere enn ventet.

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 219.000 per 28. september, opp fra reviderte 215.000 uken før (opprinnelig rapportert: 213.000).

Konsensus lå ifølge Reuters på 215.000 jobless claims.

Fire ukers snitt kom inn på 212.500, uendret fra reviderte 212.500 uken før (opprinnelig rapportert: 212.000).