Oslo Børs med kraftig nedgang da amerikansk nøkkeltall økte resesjonsfrykten

Pilen pekte ned på Oslo Børs torsdag. Hovedindeksen falt 1,34 prosent til 856,05.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,8 milliarder kroner.

Ved 16.00-tiden lå Oslo Børs an til å falle om lag 0,70 prosent. Etter meldingen om at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 52,6 i september, mot ventet 55,0, falt børsen ytterligere.

«Et klart signal om at nedturen i industrien nå begynner å spre seg til resten av økonomien. Sannsynligheten for resesjon øker, og Fed vil fortsette å senke rentene», skrev Knut Magnussen, seniorøkonom hos DNB Markets, i en tweet.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste at boligprisene falt 1,1 prosent i september.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent. 12-månedersveksten kom inn på 2,6 prosent, og var dermed uendret fra august.

DNB Markets så på forhånd for seg mer moderate 0,2 prosent prisvekst i september, mens Handelsbanken øynet rundt 0,25 prosent.

Likvide aksjer som Equinor og DNB falt henholdsvis 2,39 og 1,78 prosent, mens Telenor gikk i mot markedet og klatret 0,64 prosent.

Norwegian falt 4,87 prosent før fredagens trafikkoppdatering for september.

Oljeprisen

Etter flere svake nøkkeltall den siste tiden, både fra USA, Europa og Asia, er det bekymring hva gjelder etterspørselssiden i oljemarkedet. Investorene følger spent med på utviklingen i forkant av et nytt handelsmøte mellom USA og Kina den 10. oktober.

Brent-oljen var ned 2,03 prosent til 56,52 dollar ved stengning på Oslo Børs.

WTI-oljen handlet ned 2,56 prosent til 51,29 dollar.

amerikanske råoljelagrene steg med 3,1 millioner fat i forrige uke til 422,6 millioner fat. På forhånd var det ventet at oljelagrene ville vise en økning på 1,5 millioner fat, ifølge Reuters-konsensus.

Bensinlagrene falt med 0,2 millioner fat, mot et ventet lager på uendrede 230,2 millioner fat.

Destillatlagrene falt 2,4 millioner fat, mot et ventet lagertrekk på 2,0 millioner fat.

Noe av forklaringen til lagerbyggingen finnes i raffineriutnyttelsen som var 86,4 prosent i forrige uke, mot 89,8 prosent uken før.

REC

REC Silicon offentliggjorde en oppdatering på selskapets operasjon i tredje kvartal torsdag.

I løpet av kvartalet skipet selskapet 860 tonn silangass, mot selskapets anslag i juli på 900 tonn.

Nedgangen var først og fremst et resultat av lavere direktesalg til Kina, men inkluderer også en viss innvirkning fra lavere etterspørsel i halvledersektoren.

Selskapet har ingen planer om å utvide lastekapasiteten på silangassanlegg ved Yulin i Kina på nåværende tidspunkt.

Samtidig ble det kjent at REC vurderer å selge anlegget i Butte (Montana), som forsyner halvledermarkedet med silangass og polysilisium.

«Hvis et akseptabelt bud mottas, vil inntektene bli brukt til å betale tilbake selskapets gjeld, for å gi en buffer for betingede forpliktelser (skatteundersøkelse og erstatningslån), og for å forberede oppstart av FBR-produksjonen ved Moses Lake når handelskrigen med Kina er løst», skrev selskapet.

– Nyheten om at Rec vurderer å selge Butte er viktigere enn at tredje kvartal blir svakt, sa analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux til TDN Direkt.

Selskapet venter å rapportere et salgsvolum på halvlederklasse-silisium på 142 tonn i tredje kvartal, sammenlignet med 201 tonn i andre kvartal 2019.

Aksjen klatret 9,62 prosent til 3,51 kroner.

NRC

Investor Jan Haudemann-Andersen har via investeringsselskapet Datum solgt én million aksjer i baneentreprenørkonsernet NRC Group.

Aksjene ble solgt for 55 kroner per stykk, eller tilsammen 55 millioner kroner.

16. september ble det meldt at Datum og Haudemann-Andersen hadde lempet ut 2,8 millioner NRC-aksjer for tilsammen 162 millioner kroner.

Etter dagens salg er Datums beholdning i NRC 1,3 millioner aksjer.

Aksjen endte dagen ned 1,45 prosent til 54,50 kroner.

Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen meldte torsdag morgen om et resultat etter skatt på 3,40 millioner dollar i sitt regnskapsmessige 3. kvartal 2019, mot 2,34 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,06 dollar, mot 0,05 dollar ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet kom inn på 43,12 millioner dollar, mot 54,80 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 519,01 millioner dollar, sammenlignet med 166,95 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Selskapet opplyste i rapporten at leveranse av ny tonnasjer avtar, og selskapet forventer at kjemikaltankmarkedet skal snu sakte.

Aksjen falt 0,77 prosent til 103,60 kroner.

Subsea 7

Subsea 7 har kjøpt 100 prosent av aksjene i 4Subsea, en operatør som leverer teknologi og tjenester til olje- og gasselskaper og vindoperatører offshore.

4Subsea vil operere autonomnt i Subsea 7, og vil opprettholde et selvstendig brand og ledelse.

– Vi anser kjøpet av 4Subsea som en viktig mulighet for Subsea 7 til å ekspandere våre digitale evner og tilbud. 4Subseas digitale innsikt vil skape verdier for Subsea 7 i både våre tjenester vi gir til våre kunder, og vil forbedre effektiviteten innen våre egne operasjoner og leveringer, sa strategidirektør i Subsea 7,Stuart Fitzgerald, i en kommentar.

Aksjen endte uendret på 90,00 kroner.

Idex

Idex Biometrics har inngått en global lisensavtale med franske Idemia knyttet til selskapets løsning for registrering direkte på smartkort.

Gjennom avtalen får Idemia lisens til å bruke visse Idex-patenter i sin utvikling, produksjon og salg av apparater for registrering rett på slike kort, samtidig som Idex får dra nytte av programvarekompetansen til Idemia.

Aksjen klatret 4,02 prosent til 1,50 kroner.

Thin Film Electronics

Thin Film-aksjen, med en beta på 2,23, er blant børsens mest populære tradingaksjer. Men torsdag var kursutviklingen for den volatile aksjen mer ekstrem enn normalt. Ved 09.30-tiden var aksjen ned hele 20 prosent fra sluttkursen onsdag, mens den endte torsdagen opp 9,51 prosent til 0,2015 kroner.

Nicolay Grove er langsiktig aksjonær i aksjen og kommenterte utviklingen, og teknologien, i FaTV i forrige uke: