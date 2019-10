Wall Street steg etter at svake nøkkeltall ga renteoptimise

Pilen pekte opp på Wall Street torsdag. Alle de toneangivende indeksene steg.

Utviklingen skjer etter at flere svake nøkkeltall bidro til renteoptimisme blant investorene.

Den siste uken har markedet blitt servert en rekke svake nøkkeltall fra USA.

Torsdag kom ISM for tjenestesektoren inn på 52,6 for september.

Det var ifølge Reuters ventet en indeks på 55,0.

«Et klart signal om at nedturen i industrien nå begynner å spre seg til resten av økonomien. Sannsynligheten for resesjon øker, og Fed vil fortsette å senke rentene», skrev Knut Magnussen, seniorøkonom hos DNB Markets, i en tweet.

Sysselsettingsindeksen falt fra 53,1 i august til 50,4 i september. Det er det laveste på fem år, og bare såvidt over 50-nivået, som betyr at sysselsettingsintensjonene er nær kontraksjon.

I tillegg var antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA opp 4.000 til 219.000 forrige uke, mot ventet 215.000.

De svake nøkkeltallene fra USA, men også fra Europa og Asia, gjør at rentemarkedet priser inn over 85 prosent sannsynlighet for et rentekutt i oktober, ifølge Bloombergs estimater. CME Groups FedWatch-verktøy beregner sannsynligheten til 93,5 prosent. Hele rentekurven, fra etter novembermøtet, har blitt flyttet ned med om lag 25 basispunkter på en uke.

2-åringen falt 9,6 basispunkter til 1,388 prosent, det laveste nivået siden 2017.

Det er nettopp renteoptimisme, tross i at det skyldes svakheter i økonomien, som bidrar til at de amerikanske indeksene stiger torsdag etter å ha vært ned i tidlig handel.

Slutt på todagers sell-off

Dow Jones klatret 0,47 prosent til 26.201,04.

22 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi Pfizer som klatret 2,22 prosent.

Selskapet kan komme gunstig ut av Trumps executive order, som blant annet vil styrke Medicare Advantage, et program som gir private helsetjenester til eldre. Hele 22 millioner amerikanerne benytter seg av tjenesten.

Cisco og Visa var også på vinnerlisten og klatret henholdsvis 1,84 og 1,80 prosent.

United Technologies endte dagen opp 0,59 prosent etter at Credit Suisse oppgraderte aksjen til «outperform» på bakgrunn av det meglerforetaket ser som «signifikant and vedvarende verdi» i konglomeratets forskjellige segmenter, ifølge CNBC.

På taperlisten finner vi UnitedHealth, som falt 0,64 prosent, men også Goldman Sachs og JPMorgan.

De to sistnevnte er investeringsbanker som gjerne trives best i et marked med lav volatilitet - lav VIX - og gode utsikter for amerikansk og global økonomi. Således kommer det ikke sjokkerende på noen at markedet sendte Goldman og JPMorgan ned henholdvis 0,48 og 0,14 prosent på Wall Street.

Slutten på kurtasje?

S&P 500 endte dagen opp 0,80 prosent til 2.910,64.

Leskedrikk- og konsumgiganten PepsiCo presenterte torsdag tall for sitt regnskapsmessige tredje kvartal torsdag.

Justert resultat per aksje endte på 1,56 dollar (1,49 dollar GAAP), mot 1,59 dollar (1,75 dollar GAAP) i fjor og ventet 1,50 dollar.

Omsetningen landet på 17,19 milliarder dollar i kvartalet, en oppgang på snaue 4,3 prosent fra fjorårets 16,49 milliarder dollar.

Selskapet forventer nå at det vil møte, eller overgå, målet om en organisk omsetningsvekst på fire prosent for inneværende år.

PepsiCo venter å generere om lag ni milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2019.

Aksjen klatret 2,98 prosent.

Onlinemegleren Charles Schwab, som i forrige uke offentliggjorde at de fjerner all kurtasje på amerikanske aksjer, ETFer og opsjoner, falt tilbake 3,83 prosent, på høyt volum, etter at nok en aktør, E*Trade, går samme vei. Per nå har minst fire aktører offentliggjort at kurtasjen fjernes helt.

Konkurransen om retailkunder har aldri vært tøffere og et «race to the bottom» virker uunngåelig.

Ford og General Electric steg henholdsvis 1,16 og 2,29 prosent.

Aurora Cannabis la på seg hele 8,80 prosent.

Delta Airlines falt tilbake 2,76 prosent etter å ha justert ned guidingen for tredje kvartal. Warren Buffett eier i overkant av 10 prosent av aksjene i Delta.

Oppgang også i tech

Nasdaq Composite endte dagen opp 1,12 prosent til 7.872,27.

Onsdag, etter stengetid på børsene i New York, offentliggjorde Tesla salgstall for tredje kvartal.

Tesla økte salget med 1,9 prosent til omlag 97.000 biler i kvartalet. Av disse var 79.600 Model 3, mens resten var Model S eller Model X.

Ifølge Reuters lå forventningen i snitt på 97.477 biler, mens FactSet hadde et anslag på 99.000 biler, hvorav 80.200 Model 3.

Om dette var nok til at Elon Musk får ha sine ord i behold er for tidlig å si, men han har tidligere lovet break-even i tredje kvartal og overskudd i fjerde kvartal.

Tesla-aksjen falt hele 4,15 prosent på Wall Street torsdag.

Activision Blizzard steg 3,48 prosent på en uttalelse fra KeyBanc om at de første tallene for Call of Duty: Mobile er svært positive.

Spillet har blitt lastet ned hele 20 millioner ganger siden tirsdagens lansering, ifølge CNBC.

Uber Techonolgies fortsetter å tilby nye, mer eller mindre disruptive tjenester, som er av interesse blant konsumentene, såvel som hos investorene. Nå har Uber lansert en ny app kalt Uber Works, som skal matche arbeidssøkende på jakt etter deltids- eller korttidsjobber med selskaper som trenger å fylle skift. Appen vil bare være tilgjengelig i Chicago i begynnelsen, men om det hele blir en suksess ønsker Uber å rulle tjenesten videre.

Aksjen endte dagen opp 2,52 prosent. Selskapet prises til drøyt 50 milliarder dollar.

Alphabet steg 0,95 etter at Deutsche Bank økte kursmålet på aksjen fra 1.475 til 1.600 dollar. Aksjen endte torsdagen på 1.187,33 dollar, noe som priser Google-moren til over 824 milliarder dollar.

Facebook la på seg 2,74 prosent.

Amazon steg 0,65 prosent.

Netflix endte dagen nær uendret, opp 0,04 prosent.

Microsoft, verdens mest verdifulle selskap, endte dagen opp 1,23 prosent.

Snap fikk seg en nesestyver og falt 3,11 prosent.

Apple klatret 0,85 prosent.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 6,76 prosent til 19,17 poeng.

Gullprisen steg 0,27 prosent til 1.512,00 dollar per unse.