Spente investorer i Asia

Utslagene er ikke de store på Asia-børsene fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,1 prosent til 21.367,62, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,1 prosent til 1.570,56.

Investorene er spente før dagens arbeidsmarkedsrapport i USA, av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

– Vil se lavt 100.000-tall

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 147.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i september, noe som i så fall vil være opp fra 130.000 i august.

Ledigheten ventes uendret på 3,7 prosent, mens timelønnsveksten ventes til 0,2 prosent. Det vil i så fall være ned fra 0,4 prosent i august.

– Vi vil trolig se lavt 100.000-tall, og noen vurderer det som veldig lavt. Men vi må forstå at USAs økonomi, arbeidsstyrken ikke vokser veldig mye i det hele tatt, sier sjeføkonom Bluford Putnam i CME Group til CNBCs «Squawk Box» fredag.

– Det skal ikke mye BNP-vekst eller månedlig sysselsettingsvekst til for å holde ledigheten under fire prosent, og holder vi ledigheten under fire prosent har vi ikke noe arbeidsmarkedsproblem. Forbrukerne vil fortsette å bruke penger, og vi vil unngå resesjon, fortsetter han.

– USA slipper ikke unna

Tidligere denne uken har investorene latt seg skremme av svake tall fra Institute of Supply Management (ISM).

Indeksen for den viktige tjenestesektoren falt til sine laveste nivåer siden august 2016 , mens den for industrien kom inn på sitt svakeste på mer enn ti år.

Tall fra ADP Employer Services viste også en svakere vekst i privat sysselsetting i USA.

«Investorer kan ikke lenger lure seg selv ved å tenke at USA skal slippe unna den globale nedturen», skriver valutastrateg Kathy Lien hos BK Asset Management ifølge CNBC i et notat.

Hongkong ser rødt

Ellers i Asia er Kospi-indeksen i Sør-Korea omtrent uendret, mens Sydney-børsen utmerker seg positivt med 0,5 prosent oppgang, hjulpet av et rally i biotek-selskapet CSL.

Hang Seng i Hongkong utmerker seg på den negative siden, og faller 0,5 prosent etter oppslag om at byens myndigheter vil vedta hastelover som forbyr ansiktsmasker i demonstrasjoner.

Byen har vært hardt rammet av protester de siste ukene, protester som i perioder har utviklet seg i voldelig retning.

Markedene i Kina er stengt grunnet helligdag.

