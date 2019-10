Slik er stemningen på Asia-børsene før nye viktige handelssamtaler

Det er blandet stemning på Asia-børsene mandag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,21 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,11 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer derimot 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,65 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,66 prosent.

Børsene i Kina og Hong Kong er stengt mandag.

Handelskrig

Det er ventet at handelssamtalene mellom USA og Kina starter opp igjen torsdag denne uken i Washington.

Spenningene har ifølge CNBC tiltatt etter rapporter om at Trump-administrasjonen nå vurderer måter å blokkere amerikanske investorers mulighet til å investere i kinesiske selskaper, noe som blant annet kan omfatte å avnotere kinesiske selskaper fra amerikanske børser.

Analytikere i Eurasia Group skriver ifølge CNBC i en rapport at utfallet fra denne ukens handelsdiskusjoner «sannsynligvis vil være sentrale for å avgjøre om de to sidene kan oppnå en midlertidig handelsavtale som utsetter ytterligere tolløkninger».

De mener det er omtrent 40 prosent sannsynlighet for en midlertidig avtale, og 60 prosent sannsynlighet for at Donald Trump i det minste utsetter ytterligere økninger av tollsatsene.

Wall Street

Det ble fredag en solid avslutning på en spenningsfylt uke på Wall Street. Dow Jones steg 1,41 prosent til 26.571,78, mens S&P 500 klatret 1,42 prosent til 2.951,88. Nasdaq endte opp 1,40 prosent til 7.982,47.

Uken har vært preget av en rekke viktige nøkkeltall som har skuffet. Fredag kom det svært viktige nonfarm payroll-tallet, også det under forventing.

Tallet viste at det ble skapt 136.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i september, mot ventet 147.000 nye jobber.