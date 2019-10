Oslo Børs åpner opp mandag morgen.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 873,11, opp 0,46 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 300 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,09 prosent til 58,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,04 prosent til 52,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset er nå rettet mot denne ukens handelssamtaler mellom USA og Kina, som starter torsdag.

«USAs president Donald Trump antyder at det er en «veldig god sjanse» for en avtale, mens nyhetsrapporter sier at Kina ser en avtale med mindre omfang, noe som forsterker sjansene for et konstruktivt utfall», skriver markedsstrategen Jingyi Pan, ifølge TDN Direkt.

Reuters melder ifølge nyhetsbyrået at en raskere gjenopptagelse av oljeproduksjonen i Saudi-Arabia etter droneangrepet 14. september utøvde nedsidepress på oljeprisene i forrige uke, selv om situasjonen i Midtøsten forblir anspent.

I Irak har det vært kraftige sammenstøt i helgen, og opptøyer og uro representerer den største sikkerhets- og politiske utfordringen for statsminister Adel Abdul Mahdis regjering.

Ifølge TDN Direkt kan Iraks oljeeksport på 3,43 millioner fat olje per dag fra Basra-terminalen bli forstyrret om opptøyene varer i flere uker.

Equinor klatret 0,27 prosent til 167,95 kroner, mens Aker BP er opp 1,64 prosent til 242,00 kroner. I helgen startet produksjonen på Johan Sverdrup.

Fortsetter opp

Norwegian stiger mandag morgen 2,27 prosent til 35,61 kroner, og er dagens hittil nest mest omsatte Aksjen har på det meste i dag vært omsatt for 37,37 kroner.

Norwegian lettet fredag 1,90 prosent til 34,82 kroner, etter å ha meldt om høyere kabinfaktor og yield-oppgang for sjette måned på rad i september.

Styret i Oceanteam meldte fredag kveld at de har fått medhold av Bergen tingrett om at den pågående granskningen av selskapet må stanses.

Aksjen klatrer 8,68 prosent til 0,29 kroner.

Trøims tørrbulkrederi, 2020 Bulkers, stiger også mandag morgen, og aksjen er nå opp 2,72 prosent til 83,00 kroner.

I en oppdatering skriver rederiet at det har oppnådd en time charter ekvivalent på 37.998 dollar i september.

Q-Free har sammen med en lokal partner nå mottatt en bombrikkekontrakt i Thailand, med en verdi på cirka 95 millioner kroner.

Nyheten sender aksjen opp 6,15 prosent til 6,90 kroner.

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte ADS Crude Carriers, med en oppgang på 10,09 prosent til 24,00 kroner, mens Element styrkes 9,82 prosent til 6,15 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene utmerker Frontline seg med en oppgang på 6,15 prosent til 97,50 kroner.

Snur ned

EMGS, som fredag endte opp 6,34 prosent, etter melding om kraftig økning i flåteutnyttelsen i tredje kvartal, faller mandag morgen tilbake.

Aksjen er nå ned 6,42 prosent til 2,04 kroner.

Dagens hittil største taper er Next Biometrics, som svekkes 7,75 prosent til 5,24 kroner, mens Merkur Market-noterte Zenith Energy er ned 7,14 prosent til 0,39 kroner.