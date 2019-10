Nyhet sender aksje opp på vinnerlisten

Oslo Børs fortsetter å hente seg inn mandag. Hovedindeksen er ved lunsjtider opp 0,75 prosent til 875,62.

Blant tungvekterne er det grønnfargen som dominerer, og DNB og Telenor stiger 1,90 og 0,88 prosent.

TGS klatrer 4,43 prosent, Mowi styrker seg 1,63 prosent og Yara er opp 1,52 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.332 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stiger 0,39 prosent til 58,59 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,45 prosent til 53,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokuset er nå rettet mot denne ukens handelssamtaler mellom USA og Kina, som starter torsdag.

«USAs president Donald Trump antyder at det er en «veldig god sjanse» for en avtale, mens nyhetsrapporter sier at Kina ser en avtale med mindre omfang, noe som forsterker sjansene for et konstruktivt utfall», skriver markedsstrategen Jingyi Pan, ifølge TDN Direkt.

Reuters melder ifølge nyhetsbyrået at en raskere gjenopptagelse av oljeproduksjonen i Saudi-Arabia etter droneangrepet 14. september utøvde nedsidepress på oljeprisene i forrige uke, selv om situasjonen i Midtøsten forblir anspent.

I Irak har det vært kraftige sammenstøt i helgen, og opptøyer og uro representerer den største sikkerhets- og politiske utfordringen for statsminister Adel Abdul Mahdis regjering.

Ifølge TDN Direkt kan Iraks oljeeksport på 3,43 millioner fat olje per dag fra Basra-terminalen bli forstyrret om opptøyene varer i flere uker.

Equinor stiger 0,72 prosent til 168,55 kroner.

Ellers i olje startet produksjonen på Johan Sverdrup i helgen, og Aker BP stiger 2,60 prosent til 244,30 kroner. DNO er opp 0,16 prosent til 12,68 kroner.

BW Offshore fortsetter fremgangen mandag, og er opp 3,69 prosent til 66,05 kroner. Partner Panoro Energy er ned 0,10 prosent til 19,30 kroner.

Før helgen meldte duoen om et kjempefunn av oljefunn av olje i Afrika, som sendte markant opp på børsen.

SAS og Norwegian

SAS-aksjen er opp 2,39 prosent til 12,83 kroner etter at flyselskapet har lagt frem passasjertall. SAS fraktet 2,9 millioner passasjerer i september, opp 3,0 prosent.

Norwegian er dagens fjerde mest omsatte aksje, og stiger 0,63 prosent til 35,00 kroner, men har tidligere i dag vært omsatt for 37,37 kroner.

Norwegian lettet fredag 1,90 prosent til 34,82 kroner, etter å ha meldt om høyere kabinfaktor og yield-oppgang for sjette måned på rad i september.

Trøim, Oceanteam og flere nyheter

Styret i Oceanteam meldte fredag kveld at de har fått medhold av Bergen tingrett om at den pågående granskningen av selskapet må stanses.

I mer enn halvannet år har Oceanteam vært gjenstand for en offentlig granskning etter at minoritetsaksjonærer i oljeserviceselskapet fikk gjennomslag i Bergen tingrett for sitt krav om å granske selskapet, og dets disposisjoner.

Aksjen steg nærmere 9 prosent i åpningen, men har falt tilbake og er opp 1,51 prosent til 0,27 kroner.

Trøims tørrbulkrederi, 2020 Bulkers, melder i en oppdatering om at det har oppnådd en time charter ekvivalent på 37.998 dollar i september. Aksjen stiger 1,49 prosent til 82, 00 kroner.

Q-Free stiger også etter ferske nyheter, og er opp 5,38 prosent til 6,85 kroner. Selskapet melder at det har sammen med en lokal partner mottatt en bombrikkekontrakt i Thailand, med en verdi på cirka 95 millioner kroner.

Vinnere og tapere

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Golden Energy Offshore Services, som er opp 14,63 prosent til 4,70 kroner.

Aega følger bak med en oppgang på 14,29 prosent til 1,36 kroner, mens ADS Crude Carriers stiger 10,09 prosent til 24,00 kroner

Okeanis Eco Tankers og Hunter Group stiger 9,88 og 8,67 prosent, til 89,00 og 4,45 kroner.

Frontline stiger også kraftig, og er opp 8,33 prosent til 99,50 kroner.

I motsatt ender finner vi Merkur Market-noterte Zenith Energy, som er ned 9,52 prosent til 0,38 kroner.

Hofseth Biocare faller 8,33 prosent til 5,50 kroner, mens 5th Planet Games er ned 7,94 prosent til 0,51 kroner.