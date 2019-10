Laksefest og kursrally for tankaksjer

Oslo Børs startet uken med en solid oppgang, og hovedindeksen endte til slutt opp 1,70 prosent til 883,85 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.782 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 1,25 prosent til 59,08 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,50 prosent til 53,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor steg 0,78 prosent til 168,65 kroner.

Ellers i olje startet produksjonen på Johan Sverdrup i helgen, og Aker BP styrket seg 3,28 prosent til 245,90 kroner. DNO er opp 1,50 prosent til 12,85 kroner.

BW Offshore fortsatte fremgangen mandag, og er opp 7,22 prosent til 68,30 kroner. Hittil i år har aksjen mer enn doblet seg og er opp 115 prosent. Partner Panoro Energy er ned 0,62 prosent til 19,20 kroner.

Før helgen meldte duoen om et kjempefunn av oljefunn av olje i Afrika, som sendte markant opp på børsen.

Tankfest og sjømat

Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets mener at lakseprisen er nær bunnen, og mener i likhet med flere meglerhus at lakseprisen vil stige kraftig den kommende uken.

Sjømatindeksen på Oslo Børs steg 2,8 prosent mandag.

Blant enkeltaksjer steg Mowi 2,11 prosent til 213,40 kroner, mens SalMar steg 3,70 prosent til 415,00 kroner.

Bakkafrost steg 3,25 prosent til 571,50 kroner, mens Lerøy-aksjen er opp 4,80 prosent til 58,06 kroner.

I tillegg utmerket aksjene i tanksektoren seg etter forventninger om videre stigende tankrater. Hunter Group steg 13,55 prosent til 4,65 kroner, mens Frontline er opp 7,24 prosent til 98,50 kroner.

DNB Markets har hevet kursmålet på aksjene mandag og oppjustert sine rateestimater. Også Pareto Securities er svært positiv i sin siste rapport.

SAS og Norwegian

SAS-aksjen er opp 10,53 prosent til 13,85 kroner etter at flyselskapet har lagt frem passasjertall. SAS fraktet 2,9 millioner passasjerer i september, opp 3,0 prosent.

SAS har også engasjert Danske Bank, Nordea, SEB og Swedbank for å arrangere investormøter fra 10. oktober 2019.

Selskapet opplyser at det vurderer en evigvarende hybridobligasjon med evig løpetid, og første innløsningsmulighet etter fem år.

Norwegian steg 1,03 prosent til 35,18 kroner.

Trøim, Oceanteam og flere nyheter

Styret i Oceanteam meldte fredag kveld at de har fått medhold av Bergen tingrett om at den pågående granskningen av selskapet må stanses.

I mer enn halvannet år har Oceanteam vært gjenstand for en offentlig granskning etter at minoritetsaksjonærer i oljeserviceselskapet fikk gjennomslag i Bergen tingrett for sitt krav om å granske selskapet, og dets disposisjoner.

Aksjen steg nærmere 9 prosent i åpningen, men falt til slutt 1,51 prosent til 0,26 kroner.

Trøims tørrbulkrederi, 2020 Bulkers, har oppnådd en time charter ekvivalent på 37.998 dollar i september. Aksjen steg 1,24 prosent til 81,80 kroner.

Q-Free steg også etter ferske nyheter, og er opp 3,85 prosent til 6,75 kroner. Selskapet har sammen med en lokal partner mottatt en bombrikkekontrakt i Thailand, med en verdi på cirka 95 millioner kroner.