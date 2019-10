Bred oppgang på de asiatiske børsene

Det er bred børsoppgang i Asia tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 1,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,81 prosent.

De kinesiske børsene har åpnet etter en drøy ukes ferie. Shanghai Composite stiger 0,84 prosent, mens CSI 300 er opp 1,12 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 0,67 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 0,76 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,40 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,58 prosent.

Handelskrigen

Mye av fokuset er nå på handelssamtalene mellom USA og Kina, som vil finne sted i Washington torsdag og fredag denne uken.

«Investorene er nå opptatt av handelssamtalene mellom USA og Kina, samt de pågående Brexit-diskusjonene, i det som generelt er en stille uke når det gjelder nøkkeltall», skriver Rahul Khare i ANZ Research i en rapport, ifølge CNBC.

Ifølge nettstedet rapporteres det at kinesiske tjenestemenn nå begynner å bli mer nølende med tanke på å inngå en bred handelsavtale med USA. Og for å komplisere det hele ytterligere, svartelistet Trump-administrasjonen mandag kveld 28 nye kinesiske selskaper, som nå vil hindres i å kjøpe amerikanske produkter.

VIDEO: Disse åtte tech-selskapene er på boykott-lista: (saken fortsetter under videoen)

Bakgrunnen skal være at selskapene har vært involvert i brudd på menneskerettigheter, knyttet til landets kampanjer mot Uigurer og andre muslimske minoriteter i regionen Xinjiang.

Selskapene som er lagt til USAs såkalte «Entity List» inkluderer blant andre SenseTime Group, videoovervåkningsfirmaet Hangzhou Hikvision og Shenzhen-noterte Zhejiang Dahua Technology og IFLYTEK.

J.P. Morgan skriver ifølge CNBC i en oppdatering at de forventer et «status quo», hvor nye tollsatser vil bli innført, mens landene samtidig fortsetter samtalene, vil bli utfallet av denne ukens møter. De påpeker imidlertid at en rekke investorer har store forhåpninger om en mini-avtale, med fokus på Kinas kjøp av amerikanske produkter, samt noen strukturelle reformer.

Wall Street

Det endte med nedgang på Wall Street mandag, og alle de tre toneangivende indeksene falt. Det skjer etter at Wall Street ble pepret med skuffende nøkkeltall i forrige uke.

Håp om nytt rentekutt mot slutten av måneden bidro til å dempe noe av fallet. Markedet priser inn en sannsynlighet på om lag 80 prosent for et rentekutt.

Dow Jones falt 0,36 prosent til 26.477,75, mens Nasdaq endte ned 0,33 prosent til 7.956,29. S&P 500 ble svekket 0,45 prosent til 2.938,76.