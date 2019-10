Dof i enda dypere problemer på rød Oslo Børs

Pilen peker ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen faller 1,26 prosent til 872,69.

Det er handlet aksjer og egenkapitalbevis for 1,5 milliarder kroner.

Utviklingen skjer etter en sterk dag i de asiatiske markedene, men en svak dag på børsene i Europa.

Dax i Frankfurt faller 1,12 prosent, og CAC40 i Paris trekker seg tilbake 1,16 prosent.

Likvide aksjer som Equinor og Subsea 7 faller henholdsvis 1,78 og 4,27 prosent, mens Golden Ocean går i mot markedet og stiger 3,66 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje omsettes for 57,62 dollar, ned 1,25 prosent.

WTI-oljen handles for 52,03 dollar, ned 1,36 prosent.

Ifølge analytikere beveger investorer seg forsiktig før handelssamtalene mellom USA og Kina som starter torsdag denne uken. Forventningene om at det skal komme en omfattende handelsavtale som vil avslutte handelskrigen er lave.

– Markedet ser ut til å posisjonere seg for muligheten til en miniavtale mellom USA og Kina ettersom de to partene forbereder seg til handelssamtaler i Washington denne uken, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Reuters er det forventet at de amerikanske oljelagrene økte for fjerde uke på rad i forrige uke. Destillat- og bensinlagrene ventes å falle.

Videre melder nyhetbyrådet at hedgefond har nettosolgt futures og opsjoner relatert til petroleum for andre uke på rad.

Tankbonanzaen fortsetter

Tankmarkedet har bare blitt strammere og strammere den siste tiden drevet av sanksjoner mot COSCO-datter og Iran, scrubberfitting, raffinerier som girer opp produksjonen og lave ordrebøker mm.

Mandag kom nok et datapunkt som bekrefter, eller styrker, sentimentet i tanksektoren.

En 2016-bygd stortanker har blitt hyret inn for råoljefrakt mellom en terminal i West-Afrika til India for om lag 107.000 dollar om dagen.

Med en cash breakeven på mellom 20.000-25.000 dollar om dagen for de fleste rederiene med stortankere, så er det åpenbart at utbyttekapasiteten i sektoren er enorm på disse nivåene.

OET klatrer 1,11 prosent og Frontline løper 1,93 prosent på dagens nest høyeste volum.

Arne Fredly-dominerte Hunter Group fortsetter oppgangen. Aksjen endte mandag opp 13,55 prosent, og stiger tirsdag ytterligere 4,82 prosent til 4,82 kroner på høyt volum.

Shippingselskapet har nå blitt et eventyr for Fredly, og det første tankskipet, Hunter Atla, er nå sluttet til skyhøye 75–80.000 dollar per dag. Innen utgangen av måneden kommer to ny skip.

Dof

Dof og datterselskapet Dof Subsea (Dof har en eierandel på 65 prosent) er nå i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning, «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø», opplyses det i en melding.

Selskapet påpeker at en langsiktig løsning vil inkludere både aksjonærer, banker og obligasjonseiere.

Dof Subsea har i dag innkalt til et møte for obligasjonseierne med mål om å utsette et avdrag i DOFSUB07, som har forfall 22. oktober.

Dof melder også at de for PSV- og AHTS-virksomheten har en konstruktiv dialog med sine banker om å justere amortiseringsprofilen og strukturen i finansieringen.

Det trekkes også frem at det er sannsynlig at en langsiktig løsning vil kreve en økning av Dofs egenkapital, og at en betydelig del av denne vil bli brukt til å støtte refinansieringen av Dof Subsea.

Møgster-familiens Laco AS, som indirekte er den største aksjonæren i Dof, er i denne forbindelse forpliktet til å støtte konsernet med 200 millioner kroner i ny egenkapital, betinget av en tilfredsstillende refinansieringsløsning for konsernet.

Dof-aksjen faller 19,44 prosent til 1,102 kroner.

TGS

TGS-Nopec forventer en nettoomsetning etter segment-rapportering i tredje kvartal på rundt 277 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

– Vi har allerede kunngjort at pro-forma-inntektene for tredje kvartal 2019 var forventet å overstiger 250 millioner dollar. Vi er derfor ekstremt fornøyde med å kunne levere vårt beste Q3-salgsprestasjon noensinne, og det nest beste kvartalet i TGS' historie, med pro-forma-nettoinntekter som overstiger både våre egne interne forventninger og gjennomsnittet av analytikernes estimater på 263 millioner dollar, sier TGS-sjef Kristian Johansen, i en kommentar.

Ifølge TDN Direkt var det ifølge Infront Data på forhånd ventet en nettoomsetning på 262 millioner dollar.

Aksjen faller 2,76 prosent til 232,70 kroner.

Idex

I en børsmelding tirsdag morgen heter det at Idex, som leverer avanserte løsninger for identifisering og godkjenning av fingeravtrykk, har skrevet under en verdensomspennende lisensavtale. Avtalen er inngått med en av Asias største smartkortprodusenter, Chutian Dragon.

«Jeg er glad for at IDEX utvikler forholdet til Chutian Dragon gjennom denne lisensavtalen», sier adm. direktør Stan Swearingen.'

Aksjen stiger 3,33 prosent til 1,488 kroner.

Borr Drilling

Pål Kibsgaard er nå valgt som ny styreleder i Borr Drilling, opplyses det i en børsmelding.

Han overtar dermed etter Tor Olav Trøim, som fortsette som nestleder i selskapets styre.

Nyheten om at Borr-styret ville anbefale Kibsgaard som ny styreleder ble første gang kjent i slutten av august.

Aksjen faller 2,97 prosent til 43,25 kroner.