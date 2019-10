Tank-aksjene sto i mot da handelsnytt senket Oslo Børs

Pilen pekte kraftig ned på Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 1,25 prosent til 872,78.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,4 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av en svak utvikling på de europeiske markedene med påfølgende nedgang i USA.

Dax i Frankfurt var ned 0,95 prosent ved stengning på Oslo Børs, og CAC40 i Paris trakk seg tilbake 1,14 prosent.

Likvide aksjer som Equinor og DNB falt tilbake henholdsvis 1,51 og 1,26 prosent, mens Golden Ocean gikk i mot markedet og klatret 2,47 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 57,80 dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 0,94 prosent.

WTI-oljen ble handlet for 52,09 dollar, ned 1,21 prosent.

Optimistene før møtet mellom USA og Kina torsdag denne uken har blitt færre i løpet av dagen.

Mandag ble det kjent at USA svartelister en rekke kinesiske selskaper, blant annet en rekke teknologiselskaper, på bakgrunn av Beijings behandling av muslimske etniske minoriteter.

Senere på dagen svarte Det kinesiske utenriksdepartementet det kan komme mottiltak relatert til USAs svartelisting.

Videre uttalte Trump at han ikke vil være fornøyd med en delvis avtale. USA vil også fokusere på å begrense offentlige pensjonsfonds eierskap i kinesiske aksjer.

Det ligger an til at den kinesiske delegasjonen vil kutte oppholdet i Washington med en natt, ifølge South China Morning Post. Dermed vil delegasjonen forlate Washington fredag, noe som åpenbart reduserer forventningene til møtet.

Ifølge Reuters er det forventet at de amerikanske oljelagrene økte for fjerde uke på rad i forrige uke. Destillat- og bensinlagrene ventes å falle.

Videre melder nyhetbyrådet at hedgefond har nettosolgt futures og opsjoner relatert til petroleum for andre uke på rad.

Dof

Dof og datterselskapet Dof Subsea (Dof har en eierandel på 65 prosent) meddelte mandag at de er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø», het det i en melding.

Selskapet påpekte at en langsiktig løsning vil inkludere både aksjonærer, banker og obligasjonseiere.

Dof Subsea har i dag innkalt til et møte for obligasjonseierne med mål om å utsette et avdrag i DOFSUB07, som har forfall 22. oktober.

Dof meldte også at de for PSV- og AHTS-virksomheten har en konstruktiv dialog med sine banker om å justere amortiseringsprofilen og strukturen i finansieringen.

Det ble også trukket frem at det er sannsynlig at en langsiktig løsning vil kreve en økning av Dofs egenkapital, og at en betydelig del av denne vil bli brukt til å støtte refinansieringen av Dof Subsea.

Møgster-familiens Laco AS, som indirekte er den største aksjonæren i Dof, skal være forpliktet til å støtte konsernet med 200 millioner kroner i ny egenkapital, betinget av en tilfredsstillende refinansieringsløsning for konsernet.

Dof-aksjen falt 19,59 prosent til 1,10 kroner på Oslo Børs tirsdag.

TGS

TGS-Nopec forventer en nettoomsetning etter segment-rapportering i tredje kvartal på rundt 277 millioner dollar.

– Vi har allerede kunngjort at pro-forma-inntektene for tredje kvartal 2019 var forventet å overstiger 250 millioner dollar. Vi er derfor ekstremt fornøyde med å kunne levere vårt beste Q3-salgsprestasjon noensinne, og det nest beste kvartalet i TGS' historie, med pro-forma-nettoinntekter som overstiger både våre egne interne forventninger og gjennomsnittet av analytikernes estimater på 263 millioner dollar, sa TGS-sjef Kristian Johansen, i en kommentar tirsdag.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en nettoomsetning på 262 millioner dollar.

Aksjen falt 2,21 prosent til 234,00 kroner.

Tankbonanzaen fortsetter

Tankmarkedet har bare blitt strammere og strammere den siste tiden drevet av sanksjoner mot COSCO-datter og Iran, scrubberfitting, raffinerier som girer opp produksjonen og lave ordrebøker mm.

Mandag kom nok et datapunkt som bekrefter, eller styrker, sentimentet i tanksektoren.

En 2016-bygd stortanker har blitt hyret inn for råoljefrakt fra Vest-Afrika til India for om lag 107.000 dollar om dagen.

Med en cash breakeven på mellom 20.000-25.000 dollar om dagen for de fleste rederiene med stortankere, så er det åpenbart at utbyttekapasiteten i sektoren er enorm på disse nivåene.

OET klatret 2,78 prosent og Frontline la på seg 1,93 prosent på høyest volum.

Arne Fredly-dominerte Hunter Group fortsatte oppgangen. Aksjen endte mandag opp 13,55 prosent, og steg ytterligere 4,35 prosent tirsdag til 4,80 kroner.

Shippingselskapet har nå blitt et eventyr for Fredly, og det første tankskipet, Hunter Atla, er nå sluttet til skyhøye 75–80.000 dollar pr. dag. Innen utgangen av måneden kommer to ny skip.

Sjømat

Pareto Securities var tirsdag ute med en ny rapport om sjømatsektoren, og retter der blikket fremover mot 2020.

«Vi argumenterer for at et svakt 2019 nå er reflektert i aksjekursene, og mener det er på tide å fokusere på 2020 hvor vi ser oppside i flere aktører», het det fra meglerhuset.

Den eneste anbefalingen som ble endret var Bakkafrost, som oppgraderes fra salg til hold etter at kursmålet ble jekket opp fra 465 til 520 kroner.

Pareto høynet totalt kursmålet for fire aksjer, deriblant Grieg Seafood, som ble løftet fra 140 til 150 kroner.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på ti av 13 aksjer som dekkes i sektoren. De tre øvrige - Bakkafrost, Mowi og Scottish Salmon - har en hold-anbefaling.

Borr Drilling

Pål Kibsgaard har formelt blitt valgt som ny styreleder i Borr Drilling.

Han overtar dermed etter Tor Olav Trøim, som fortsetter som nestleder i selskapets styre.

Nyheten om at Borr-styret ville anbefale Kibsgaard som ny styreleder ble kjent i slutten av august.

Aksjen falt 2,38 prosent til 43,52 kroner.