Handelsspenningene øker – Asia-børsene faller

I Japan faller Nikkei 0,65 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,14 prosent, og CSI 300 er ned 0,32 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 0,68 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,81 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,41 prosent.

Børsen i Sør-Korea er onsdag stengt.

Handelskrigen

I morgen er det etter planen duket for nye samtaler mellom USA og Kina i Washington.

Handelsspenningene har imidlertid tiltatt denne uken, etter at Trump-administrasjonen mandag kveld meldte at de har svartelistet 28 nye kinesiske selskaper, som nå vil hindres i å kjøpe amerikanske produkter.

Bakgrunnen skal være at selskapene har vært involvert i brudd på menneskerettigheter, knyttet til landets kampanjer mot Uigurer og andre muslimske minoriteter i regionen Xinjiang.

Selskapene som er lagt til USAs såkalte «Entity List» inkluderer blant andre SenseTime Group, videoovervåkningsfirmaet Hangzhou Hikvision og Shenzhen-noterte Zhejiang Dahua Technology og IFLYTEK.

Som svar på svartelistingen gikk det kinesiske utenriksministerium (Mofa) tirsdag ut og varslet at man skal følge med på mottiltak. De oppfordret samtidig USA til å trekke beslutningen.

– Bare utifra de siste dagers hendelser er det klart at man ikke vil komme noe nærmere en løsning. Hvis noe, vil det heller være at partene sklir lenger fra hverandre, sier sjeføkonom i Northern Trust, Carl Tannenbaum, til CNBC.

– De to sidene, selv om det forsatt er planlagt forhandlinger i Washinton torsdag denne uken, ser begge ut til å ta skritt for å distansere seg fra hverandre. I den kontekst vil motvinden som har preget den globale økonomien fortsatt være der, eller eventuelt intensiveres, sier han.

J.P. Morgan skriver ifølge CNBC i en oppdatering at de forventer et «status quo», hvor nye tollsatser vil bli innført, mens landene samtidig fortsetter samtalene, vil bli utfallet av denne ukens møter. De påpeker imidlertid at en rekke investorer har store forhåpninger om en mini-avtale, med fokus på Kinas kjøp av amerikanske produkter, samt noen strukturelle reformer.

Wall Street

Alle de ledende amerikanske indeksene endte ned tirsdag. Dow Jones falt 1,12 prosent til 26.181,92, mens S&P 500 endte ned 1,55 prosent til 2.892,90. Nasdaq Composite gikk tilbake 1,67 prosent til 7.823,78.

Sentralbanksjef Jerome Powell snakket tirsdag om en sterk amerikansk økonomi som er sensitiv for sjokk, og understreket at Federal Reserve (Fed) står sammen om å bygge opp økonomien dersom sjokket kommer.

Fed har så langt i år senket styringsrenten ved to anledninger og er forventet å gjøre ytterligere kutt senere denne måneden.