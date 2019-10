Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller onsdag morgen.

Etter to minutters handel står hovedindeksen i 869,56, ned 0,36 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,41 prosent til 58,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 52,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Avtagende optimisme rundt handel mellom USA og Kina ettersom begge parter igjen hauser opp stemningen setter markedene i risk-off humør, sier strateg Pan Jingyi i IG, ifølge TDN Direkt.

Fokuset i oljemarkedet denne uken har vært rettet mot de handelssamtalene mellom Kina og USA torsdag og fredag. Spenningen har økt etter at Trump-administrasjonen mandag kveld meldte at de har svartelistet 28 nye kinesiske selskaper.

VIDEO: Kineserne svarer på USAs svartelisting (saken fortsetter under videoen):

Analytiker Howie Lee i OCBC mener ifølge TDN Direkt at problemene har ført oljemarkedene i retning av risikoaversjon, til tross for at markedet fortsatt er i tilbudsunderskudd som støtter en oljepris over 60 dollar per fat.

– Markedet er simpelthen for negativt på nåværende tidspunkt, og for opptatt av etterspørselssiden, sier Lee, ifølge nyhetsbyrået.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag kveld at amerikanske råoljelagre steg med 4,1 millioner fat forrige uke, mot en ventet lagerbygging på 1,4 millioner fat.

Equinor svekkes 0,42 prosent til 165,40 kroner, mens Aker BP stiger derimot 0,08 prosent til 240,20 kroner.

Faller kraftig

Petroleum Geo-Services (PGS) faller kraftig, og aksjen er nå ned 12,30 prosent til 11,80 kroner på høyt volum.

Selskapet meldte i morges at nå venter en nettoomsetning på 235 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot en ventet omsetning på 243 millioner dollar.

Dof og datterselskapet Dof Subsea (Dof har en eierandel på 65 prosent) meddelte tirsdag at de er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø».

Aksjen endte i går ned 19,59 prosent, og fortsetter onsdag nedturen med et fall på 6,36 prosent til 1,03 kroner.

Analyseselskapet CFRA Research har nå tatt Tomra inn i sin skrekkportefølje i Europa.

Aksjen tas inn i porteføljen etter tre års fenomenal aksjekursoppgang fra drøyt 80 kroner til en topp på nær 300 – eller nær 60 ganger det markedet tror selskapet kommer å rapportere i fortjeneste per aksje for 2019.

Tomra er dagens nest mest omsatte på Oslo Børs, og aksjen er nå ned 2,09 prosent til 215,80 kroner.

Til værs

Dagens hittil største vinner er Merkurs Market-noterte Zentih Energy, som fyker opp 40,54 prosent til 0,47 kroner.

I en oppdatering melder selskapet at de har gjort en strømmingstesting av brønn C-37 på Jarfarli-feltet i Aserbadsjan, som viser en produksjonshastighet på omtrent 285 fat per dag.

Tankaksjene fortsetter opp onsdag. Tankmarkedet har bare blitt strammere og strammere den siste tiden drevet av sanksjoner mot COSCO-datter og Iran, scrubberfitting, raffinerier som girer opp produksjonen og lave ordrebøker mm.

Arne Fredlys tankeventyr, Hunter Group, stiger 2,08 prosent til 4,90 kroner, og er dermed opp drøye 18 prosent den siste uken.

John Fredriksens Frontline klatrer 3,39 prosent til 103,70 kroner.

Okeanis Eco Tankers har valgt å utøve opsjonen for to Suezmax tankskip som er under konstruksjon ved Hyundai Samho Heavy Industries med levering i August 2020.

Aksjen klatrer 4,32 prosent til 96,50 kroner.