Oljemygg amok på flat børs

Etter en negativ åpning, har stemningen tatt seg noe opp på Oslo Børs onsdag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 871,88, etter en nedgang på 0,1 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.907 millioner kroner.

En medvirkende årsak til oppsvinget kan være et Bloomberg-oppslag om at Kina skal være åpne for en delvis handelsavtale med USA, til tross for at USA har svartelistet flere kinesiske teknologiselskaper.

Vilkåret skal være at Trump-administrasjonen ikke innfører nye tollsatser, inklusive de som tidligere er annonsert senere i oktober og desember.

Europa, olje opp

Toneangivende Europa-børser er også godt inne på plussiden.

Britiske FTSE 100 er opp 0,2 prosent, mens tyske DAX og franske CAC 40 stiger hhv. én og 0,7 prosent.

Oljeprisene har også trukket oppover de siste timene.

Brent-oljen er onsdag ettermiddag opp én prosent til 58,84 dollar fatet, som er opp rundt én dollar fra stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen stiger én prosent til 53,21 dollar fatet.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag kveld at amerikanske råoljelagre steg med 4,1 millioner fat forrige uke, mot en ventet lagerbygging på 1,4 millioner fat.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,3 prosent til 165,65 kroner på dagens hittil høyeste volum, mens Aker BP er opp 0,4 prosent til 241 kroner.

PGS straffes hardt

Blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst PGS, som straffes med et kursfall på 16,3 prosent til 11,25 kroner etter dagens skuffende omsetningsguiding for 3. kvartal.

Ingen aksjer faller mer.

Nærmest på taperlisten finner vi DOF, som sammen med datterselskapet DOF Subsea (DOF har en eierandel på 65 prosent) meddelte tirsdag at de er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø».

Etter å ha falt 19,6 prosent i går, fortsetter onsdag nedturen med et fall på nye 12,7 prosent til 96 øre.

Ytterligere to aksjer faller tosifret, nærmere bestemt Storm Real Estate på minus 10,3 prosent til 4,20 kroner og Merkur Market-noterte Target EveryOne på minus 10,4 prosent til 25 øre.

Skrekkaksje i rødt

Tilbake til de mest omsatte fortsetter Tomra fallet etter å ha blitt tatt inn i den europeiske skrekkporteføljen hos analyseselskapet CFRA Research. Aksjen er ned 2,6 prosent til 214,60 kroner på dagens nest høyeste volum

Frontline fosser videre på gode tider i tankmarkedet, og Danske Bank har i dag oppjustert kursmålet på aksjen kraftig, og gjentatt sin kjøpsanbefaling.

Nordic Semiconductor klatrer 1,4 prosent til 49,84 kroner på dagens tredje høyeste volum, på en dag der ABG Sundal Collier har jekket opp kursmålet.

Vi tar også med at Norwegian faller 1,5 prosent til 33,80 kroner etter at de største Norwegian-optimistene av dem alle, Pareto Securities, har tatt kursmålet ned fra 75 til 60 kroner.

Oljemygg i tet

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Zentih Energy, som spretter opp 47,15 prosent til 49 øre etter lovende testresultater fra Jarfarli-feltet i Aserbadsjan.

Nærmest følger Merkur Market-kollega ADS Crude Carriers, samt Element, som trekker opp hhv. 6,7 prosent til 25,40 kroner og 6,1 prosent til 5,27 kroner.

Vi merker oss videre at Elkem stiger 5,1 prosent til 21,20 kroner, og at Hunter Group stadig nyter godt av momentumet i stortank med en oppgang på 5,0 prosent til 5,04 kroner.