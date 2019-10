Ny smell for skrekkaksje på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 871,51 onsdag, etter en nedgang på 0,15 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.203 millioner kroner.

Etter en ganske negativ åpning, løftet stemningen seg noe på et tilsynelatende lavere spenningsnivå mellom USA og Kina i handelskrigen.

Kina-rally i USA

Offentlige tjenestemenn tilbyr å øke Kinas årlige innkjøp av amerikanske soyabønner fra 20 til 30 millioner tonn i et forsøk på å avverge en ny runde med økte tollsatser 15. oktober, skriver Financial Times og viser til kilder orientert om de to landenes pågående forhandlinger.

Wall Street har reagert med oppgang i den tidlige handelen.

Opp har også oljeprisene reagert.

Brent-oljen stiger onsdag ettermiddag én prosent til 58,82 dollar fatet, opp rundt én dollar fra stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 53,21 dollar fatet.

På Oslo Børs endte Equinor ned 0,9 prosent til 164,60 kroner på dagens høyeste volum. Aker BP steg 0,8 prosent til 242 kroner, mens DNO gikk tilbake 0,3 prosent til 12,55 kroner.

Emisjonsfrykt i PGS

Blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst PGS, som ble straffet med et kursfall på 19,1 prosent til 10,88 kroner etter dagens skuffende omsetningsguiding for 3. kvartal.

Ingen aksjer falt mer onsdag.

Analytikere frykter nå for den forestående refinansieringen, og tviler på at denne kan skje uten at egenkapital hentes inn.

Tommy Johannessen i Sparebank 1 Markets ser fortsatt betydelig refinansieringsrisiko.

«Kredittmarkedet for offshoreobligasjoner har forblitt krevende de siste månedene, noe som gjør det usikkert om selskapet vil få til en refinansiering uten å utstede egenkapital. Gitt de lave nivåene aksjekursen handles på for tiden, vil utvanningen kunne bli betydelig», skriver han ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Skrekkaksje i rødt

Tomra fortsatte fallet etter at analyseselskapet CFRA Research tok aksjen i sin europeiske skrekkportefølje. Aksjen falt 4,0 prosent til 211,60 kroner på dagens nest høyeste volum

Frontline flyter videre på gode tider i tankmarkedet, og Danske Bank har i dag oppjustert kursmålet kraftig, og gjentatt sin kjøpsanbefaling. Aksjen steg 4,4 prosent til 104,70 kroner.

Ellers i tank steg Hunter Group 4,0 prosent til 4,99 kroner.

Nordic Semiconductor klatret 0,7 prosent til 49,46 kroner på høyt volum etter at ABG Sundal Collier jekket opp kursmålet.

Bulkratene er på kraftig opptur, og Golden Ocean reagerte onsdag med 5,8 prosent oppgang til 54,80 kroner. Ellers i shipping falt BW LPG 4,1 prosent til 56,25 kroner.

Vi tar også med at Norwegian falt 1,7 prosent til 33,74 kroner etter at de største Norwegian-optimistene av dem alle, Pareto Securities, har tatt kursmålet ned fra 75 til 60 kroner.

En ny supplysmell

Nærmest PGS på taperlisten finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv, som falt 16,7 prosent til fem øre.

DOF falt nye 9,1 prosent til én krone etter gårsdagens melding om at selskapet, sammen med datteren DOF Subsea (DOF eier 65 prosent) er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø».

Storm Real Estate falt 8,1 prosent til 4,30 kroner, mens Merkur Market-noterte Zwipe gikk tilbake 8,2 prosent til 12,40 kroner.

Oljemygg til topps

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Zentih Energy, som spratt opp 53,2 prosent til 51 øre etter lovende testresultater fra Jarfarli-feltet i Aserbadsjan.

Nærmest fulgte mørbankede Borr Drilling, som spratt opp 12,6 prosent til 49,01 kroner uten selskapsspesifikke nyheter så langt vi har sett.

Petrolia steg 9,7 prosent til 3,18 kroner, mens Jinhui avanserte 6,5 prosent til 7,72 kroner på oppsvinget i bulkratene.

Vi merker oss til slutt at Elkem steg 4,6 prosent til 21,10 kroner.