Bred oppgang på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av et tilsynelatende lavere spenningsnivå mellom Kina og USA i forkant av handelssamtalene i Washington i morgen.

Offentlige tjenestemenn tilbød å øke Kinas årlige innkjøp av amerikanske soyabønner fra 20 til 30 millioner tonn i et forsøk på å avverge en ny runde med økte tollsatser 15. oktober, skrev Financial Times tidligere i dag og viste til kilder orientert om de pågående forhandlingene.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,7 prosent til 26.346,01 og er med det opp 12,94 prosent i år.

28 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag. Microsoft Corp. var dagens vinner med en oppgang på 1,89 prosent.

Oppgangen kom etter at Jefferies i går oppgraderte aksjen fra hold til kjøp. Investeringsbanken sa at Microsoft har "utmerket sikt" og en klar vei til tosifret vekst.

Videre var Johnson & Johnson dagens taper, med et fall på 1,96 prosent. Fallet kom døgnet etter at en amerikansk jury bestemte at selskapet måtte betale åtte milliarder dollar i erstatning til en saksøker. Saken involverer det antipsykotiske stoffet Risperdal. Selskapet og andre forventer ikke at straffen blir stående.

Bakgrunnen skal være at saksøkeren mente Johnson & Johnson ikke ga informasjon om at menn som brukte Risperdal kunne få større bryster.

Kjente selskaper som Coca-Cola Co. og Walt Disney Co. steg henholdsvis 0,49 og 0,71 prosent.

Steg etter kunngjøring om at 737 MAX-flyene er tilbake i lufta innen januar 2020

S&P 500 endte opp 0,91 prosent til 2.919,4. Det vil si at indeksen er opp 16,46 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Hess Corp., som hoppet 3,56 prosent.

Høyt oppe på vinnerlisten finner man også American Airlines Group Inc., som steg 3,07 prosent. Oppgangen kom etter en melding fra selskapet som kunngjorde at alle Boeing 737 MAX-flyene forventes å være i lufta innen 16. januar 2020. Alle flyene deres har stått på bakken siden 13. mars i år.

På toppen av taperlisten var L Brands Inc., som stupte 2,99 prosent.

Inne på taperlisten finner man også Activison Blizzard Inc. som falt 1,29 prosent. Fallet kom etter at Blizzard Entertainment utestengte proffspilleren Ng Wai Chung, kjent under navnet Blitzchung fra å spille på et profesjonelt nivå i ett år.

I tillegg blir alle premiepengene han har vunnet holdt tilbake. Bakgrunnen for utestengelsen skal være at Ng Wai Chung brukte et slagord fra Hongkongs pro-demokrati bevegelse. Spillere og fans fra overalt i verden reagerte med å oppfordre andre til å boikotte Blizzard Entertainment.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,02 prosent til 7.903,74. Indeksen har dermed steget 19,12 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,18 prosent, mens Apple stengte opp 1,17 prosent og Amazon klatret 0,97 prosent.

Netflix hadde en nedgang på 1,18 prosent og Alphabet (Google) hoppet 1,11 prosent.

Dagens vinner ble Ocugen Inc., som hoppet 34,38 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet i dag kunngjorde at styret enstemmig godkjente et tilbakekjøpsprogram.

Høyest på taperlisten var James River Group Holdings Ltd., som stupte 22,6 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,84 prosent til 18,69.

Gullprisen var opp 0,54 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.512 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,6 basispunkter til 1,7 prosent.

Renten på 2-åringen steg 2,8 basispunkter til 1,452 prosent.

10-åringen hoppet 4,4 basispunkter til 1,578 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 4,6 basispunkter til 2,078 prosent.